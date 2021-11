Was ist Facebook Pay, wo ist es verfügbar und wie funktioniert es?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Facebook bietet ein Zahlungssystem namens Facebook Pay an, mit dem Sie Geld an Freunde senden, Waren einkaufen und sogar spenden können.

Facebook Pay wurde entwickelt, um Zahlungen über Facebook, Messenger, Instagram und WhatsApp zu erleichtern. Facebook sagte, es sei Teil der "laufenden Arbeit, den Handel für seine Benutzer bequemer, zugänglicher und sicherer zu machen".

Facebook Pay wurde ursprünglich für Spendenaktionen, persönliche Zahlungen, Ticketkäufe, Käufe im Spiel und einige Käufe von Seiten und Unternehmen auf dem Facebook-Marktplatz zur Verfügung gestellt. Jetzt ist es in den unterstützten Ländern vollständig in Instagram und Messenger integriert, und auch der WhatsApp-Support beginnt mit der Einführung.

Der Dienst, der sich von den Calibra- und Libra-Bemühungen von Facebook unterscheidet, baut laut Facebook „auf bestehender Finanzinfrastruktur und Partnerschaften auf“. Es verwendet Stripe, PayPal und andere Prozessoren, um Zahlungen abzuwickeln.

Facebook Pay ist so einfach wie möglich gestaltet, sodass für den Einstieg keine zusätzlichen Apps erforderlich sind. Sie können Facebook Pay direkt in der App verwenden, die Sie verwenden möchten.

Sie können auf Facebook Pay im Einstellungsbereich der Facebook-, Messenger- und Instagram-Apps zugreifen. Sobald Sie eine Zahlungsmethode hinzugefügt haben, können Sie ganz einfach Geld an Freunde senden, einen Einkauf tätigen oder für einen guten Zweck spenden.

Gehen Sie in der Facebook-App oder -Website zu Einstellungen und dann zu Facebook Pay. Zahlungsmethode hinzufügen.

Tippe unten rechts auf deinem Bildschirm auf dein Profilsymbol Drücken Sie die Mehr- Taste oben rechts (drei horizontale Linien) Wählen Sie Bestellungen und Zahlungen Wählen Sie Zahlungseinstellungen Zahlungsmethode hinzufügen

Facebook sagte, dass Facebook Pay nicht automatisch für alle Apps eingerichtet wird, die Sie aktiv verwenden, es sei denn, Sie möchten dies tun.

Facebook Pay unterstützt die meisten Debit- und Kreditkarten sowie PayPal in unterstützten Ländern.

Facebook Pay ist in Ländern in Afrika, im asiatisch-pazifischen Raum, in Europa, Lateinamerika und der Karibik, im Nahen Osten und in Nordamerika verfügbar.

Während die meisten Länder die Facebook-App unterstützen, wird die Unterstützung für WhatsApp, Instagram und Messenger schrittweise eingeführt.

In Großbritannien haben wir Zugriff sowohl auf Facebook als auch auf Instagram.

In den USA werden Facebook und Messenger unterstützt.

Sie können regionale Verfügbarkeit überprüfen hier .

Weitere Informationen finden Sie unter pay.facebook.com .