(Pocket-lint) - Facebook hat kürzlich angekündigt, dass jeden Monat mehr als eine Milliarde Menschen Messenger verwenden. Daher fasst Pocket-lint einige der interessantesten Dinge zusammen, die Sie mit der Messaging-App tun können, die eindeutig auf der ganzen Welt verbreitet ist.

Wir werden jedoch weder grundlegende Dinge wie das Senden einer Nachricht, eines Fotos, eines Videos, eines Aufklebers oder eines Emoji behandeln, noch werden wir diskutieren, wie ein Video- / Sprachanruf getätigt wird. Das sind Funktionen, die jeder zu bedienen weiß. Stattdessen dreht sich in dieser praktischen Anleitung für die Android- und iOS-App alles um versteckte Tipps und Tricks, z. B. wie Sie eine Schachpartie starten oder mit einem Bot interagieren.

Lassen Sie uns in den Kommentaren wissen, ob Sie weitere Tipps und Tricks kennen, die es wert sind, aufgenommen zu werden, da wir planen, dieses Stück im Laufe der Zeit zu aktualisieren.

iOS und Android

Öffnen Sie einen Chat mit einem Freund, tippen Sie in der Symbolleiste über dem Textfeld auf die Schaltfläche Mehr (vier Punkte in einem Quadrat) und wählen Sie Standort aus. Möglicherweise müssen Sie den Zugriff auf Ihren Standort zulassen. Senden Sie von dort aus Ihren aktuellen Standort. Ihr Freund erhält sofort eine Karte mit Ihrem genauen Standort.

iOS

Öffnen Sie einen Chat mit einem Freund, tippen Sie oben im Chat auf seinen Namen und wählen Sie Spitznamen aus. Sie können dann erneut auf den Namen Ihres Freundes tippen, um einen Spitznamen festzulegen. Der Freund sieht seinen neuen Spitznamen in der Chatbox.

Android

Öffnen Sie einen Chat mit einem Freund, tippen Sie oben im Chat auf die Schaltfläche "i" und wählen Sie "Spitznamen". Sie können dann auf den Namen Ihres Freundes tippen, um einen Spitznamen festzulegen. Der Freund sieht seinen neuen Spitznamen in der Chatbox.

iOS

Öffnen Sie einen Gruppenchat, tippen Sie auf die Namen oben im Chat und wählen Sie die Namen oben aus. Sie können dann den Namen des Gruppenchats nach Belieben ändern. Alle Ihre Freunde im Chat sehen den neuen Namen.

Android

Öffnen Sie einen Gruppenchat, tippen Sie oben im Chat auf die Schaltfläche "i" und wählen Sie oben die Namen aus. Sie können dann den Namen des Gruppenchats nach Belieben ändern. Alle Ihre Freunde im Chat sehen den neuen Namen.

iOS

Öffnen Sie einen Gruppenchat, tippen Sie auf die Namen oben im Chat und wählen Sie die Namen oben erneut aus. Sie können dann das Foto des Gruppenchats ändern, indem Sie ein neues Bild aufnehmen oder ein Foto von Ihrer Kamerarolle hinzufügen. Alle Ihre Freunde im Chat sehen das neue Foto.

Android

Öffnen Sie einen Gruppenchat, tippen Sie oben im Chat auf die Schaltfläche "i" und wählen Sie oben die Schaltfläche "Zusätzliche Einstellungen" (drei vertikale Punkte). Sie können dann das Foto für den Gruppenchat nach Belieben ändern. Alle Ihre Freunde im Chat sehen das neue Foto.

iOS

Öffnen Sie einen Chat mit einem Freund oder einer Gruppe und tippen Sie dann oben im Chat auf den Namen. Daraufhin wird eine Liste mit Optionen angezeigt, mit denen Sie Benachrichtigungen für einen festgelegten Zeitraum stummschalten, einen Spitznamen hinzufügen und einen auswählen können Farbe oder Emoji für das Gespräch, und fügen Sie mehr Personen. Tippen Sie auf die Optionen für Spitznamen, Farben oder Emoji, um das Aussehen und das Thema des Chats anzupassen.

Android

Öffnen Sie einen Chat mit einem Freund oder einer Gruppe und tippen Sie oben im Chat auf die Schaltfläche "i". Daraufhin wird eine Liste mit Optionen angezeigt, z. B. Benachrichtigungen für einen festgelegten Zeitraum stumm schalten, einen Spitznamen hinzufügen, eine Farbe oder ein Emoji für auswählen das Gespräch, und fügen Sie mehr Menschen. Tippen Sie auf die Optionen für Spitznamen, Farben oder Emoji, um das Aussehen und das Thema des Chats anzupassen.

iOS und Android

Manchmal ist es einfach einfacher, etwas zu sagen, als es zu tippen. Um eine Sprachnachricht zu senden, tippen und halten Sie einfach das Mikrofon links neben dem Textfeld in Ihrem Chat. Sobald Sie eine Nachricht starten, wird sie gesendet, wenn Sie das Mikrofon nicht mehr halten. Sie können sie jedoch wegziehen, um sie zu löschen. Sagen Sie auf jeden Fall, was Sie zu faul zum Tippen sind, und heben Sie dann Ihren Finger, um automatisch zum Chat zu senden.

iOS und Android

Öffnen Sie einen Chat mit einem Freund, suchen Sie ihn und senden Sie ihm ein Basketball-Emoji von Ihrer Tastatur. Drücken Sie von dort aus lange auf das Emoji, um einen neuen Bildschirm zu öffnen, auf dem Sie Reifen schießen können. Ihr Freund wird eine Nachricht erhalten, in der er zum Spielen aufgefordert wird.

iOS und Android

Öffnen Sie einen Chat mit einem Freund und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Daumen hoch" in der Symbolleiste über dem Textfeld. Wenn Sie auf diese Schaltfläche tippen, senden Sie Ihrem Freund einen schnellen Daumen nach oben. Wenn Sie ihn jedoch vor dem Loslassen gedrückt halten, vergrößern Sie den Daumen nach oben und können ihn stattdessen senden. Dies funktioniert mit jedem Emoji, das Sie für den Chat ausgewählt haben.

iOS

Gehen Sie zum Messenger-Startmenü, in dem alle Ihre Chats angezeigt werden, und klicken Sie dann auf Ihr Foto oben links über der Suchleiste. Scrollen Sie nach unten, um Emoji aus den Optionen auszuwählen. Dort können Sie neben den standardmäßigen gelben Daumen nach oben aus verschiedenen Optionen auswählen.

Android

Gehen Sie zum Messenger-Startmenü, in dem alle Ihre Chats angezeigt werden, und klicken Sie auf Ihr Foto oben links über der Suchleiste. Scrollen Sie nach unten, um Fotos und Medien auszuwählen. Dort können Sie Emoji aus den Auswahlmöglichkeiten neben den standardmäßigen gelben Daumen nach oben auswählen.

iOS und Android

Öffnen Sie einen Chat und wählen Sie die Schaltfläche Mehr (vier Punkte) in der Symbolleiste links neben dem Textfeld. Dadurch werden zwei Zeilen geöffnet, wobei die untere Zeile Anwendungen enthält, die Sie öffnen können, um sie einfach mit der Person in Ihrem Chat zu teilen. Sie können beispielsweise ganz einfach Musik über Apple Music, Nachrichten aus dem Wall Street Journal und Ihre Lieblingsnadeln von Pinterest sowie vieles mehr austauschen.

iOS und Android

Öffnen Sie einen Chat mit einem Freund, tippen Sie dann in der Symbolleiste links neben dem Textfeld auf die Schaltfläche Mehr (vier Punkte) und wählen Sie Zahlungen aus. Sie können dann zwischen Bezahlung oder Anforderung umschalten, um entweder Geld zu senden oder um Geld zu bitten. Geben Sie einfach den Betrag ein, fügen Sie eine Notiz hinzu und klicken Sie auf Weiter / Anfrage zum Senden. Sie können in diesem Bereich auch nach links wischen, um das Thema zu ändern (z. B. in ein Weihnachtsthema).

Sie müssen jedoch sicherstellen, dass Sie eine Zahlungskarte eingerichtet haben. Öffnen Sie Messenger, tippen Sie in der Menüleiste auf die Schaltfläche Ich / Profil und wählen Sie Zahlungen. Sie sehen dann Optionen zum Hinzufügen einer neuen Debitkarte. Sie sehen auch Ihren Transaktionsverlauf mit der Möglichkeit, gesendete Anforderungen abzubrechen.

iOS oder Android

Öffnen Sie einen Chat und tippen Sie in der Symbolleiste links neben dem Textfeld auf die Schaltfläche Mehr (vier Punkte). Dort sollte eine Spieloption mit einem Controller-Symbol angezeigt werden. Klicken Sie darauf, und Sie können aus der langen Liste der verfügbaren Spiele auswählen. Die Person, mit der Sie chatten, erhält automatisch eine Benachrichtigung, um sich Ihnen anzuschließen, oder Sie können einfach alleine weiterspielen.

iOS

Wenn Sie jemals in einem aktiven Gruppenchat waren, wurden Sie mit Benachrichtigungen für jede einzelne empfangene Nachricht überschwemmt. Beheben Sie das Problem, indem Sie den gesamten Gruppenchat stummschalten (Sie können dies auch für einzelne Freunde tun). Öffnen Sie einfach einen Chat mit einem Freund oder einer Gruppe, tippen Sie auf den Namen oben im Chat und klicken Sie auf die Stummschalttaste links. Sie können Stummschaltungsoptionen wie 15 Minuten, eine Stunde, acht Stunden, 24 Stunden oder bis zum erneuten Aktivieren von Benachrichtigungen auswählen.

Sie können auch die Ton- und Vibrationseinstellungen anpassen. Öffnen Sie Messenger, tippen Sie in der Menüleiste auf die Schaltfläche Ich / Profil und wählen Sie Benachrichtigungen. In Messenger wird die Option Benachrichtigungen angezeigt. Tippen Sie darauf und in diesem Bereich können Sie Sound und Vibrationen aktivieren / deaktivieren.

Android

Öffnen Sie einen Chat mit einem Freund oder einer Gruppe, tippen Sie oben im Chat auf die Schaltfläche "i" und wählen Sie "Benachrichtigungen". Sie können Stummschaltungsoptionen wie 15 Minuten, eine Stunde, acht Stunden, 24 Stunden oder bis zum erneuten Aktivieren von Benachrichtigungen auswählen.

Sie können auch die Ton- und Vibrationseinstellungen anpassen. Öffnen Sie Messenger, tippen Sie in der Menüleiste auf die Schaltfläche Ich / Profil und wählen Sie Benachrichtigungen und Sound. Sie sehen dann Optionen zum Anpassen Ihrer Klang- und Vibrationseinstellungen.

iOS

Um zu verhindern, dass Benachrichtigungen auf Ihrem Sperrbildschirm angezeigt werden, öffnen Sie Messenger, tippen Sie in der Menüleiste auf die Schaltfläche Ich / Profil und wählen Sie Benachrichtigungen. Anschließend wird die Option Vorschau anzeigen angezeigt, mit der Sie die Nachrichtenvorschau in Warnungen und Bannern ein- oder ausblenden können.

Android

Öffnen Sie Messenger, tippen Sie in der Menüleiste auf die Schaltfläche Ich / Profil und wählen Sie Benachrichtigungen und Sound. Anschließend wird eine Option "Benachrichtigungsvorschau" angezeigt, mit der Sie die Nachrichtenvorschau ein- oder ausblenden können.

iOS

Öffnen Sie einen Chat mit einem Freund, tippen Sie auf die Schaltfläche Kamera in der Symbolleiste links neben dem Textfeld und wischen Sie durch die Fotos in Ihrer Kamerarolle. Wählen Sie ein Foto aus, drücken Sie lange darauf und tippen Sie auf Bearbeiten. Unten in der Fotovorschau werden Optionen angezeigt, mit denen Sie Text oder Kritzeleien hinzufügen können.

Android

Öffnen Sie einen Chat mit einem Freund, tippen Sie auf die Schaltfläche Galerie in der Symbolleiste links neben dem Textfeld und wischen Sie durch die Fotos in Ihrer Kamerarolle. Wählen Sie ein Foto und klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten. In der Fotovorschau werden Optionen angezeigt, mit denen Sie oben rechts Text oder Kritzeleien hinzufügen können.

iOS und Android

Öffnen Sie einen Chat und wählen Sie die Option more (vier Punkte) links neben dem Textfeld. Dort sehen Sie zwei Reihen von Optionen, wobei die Erinnerung durch eine Glocke in der oberen Reihe markiert ist. Klicken Sie darauf, und Sie können einen Namen, eine Uhrzeit und einen Ort für die Erinnerung auswählen. Jeder, der mit Ihnen im Chat ist, wird die Erinnerung sehen.

iOS

Wenn Sie in einem Chat nach einer bestimmten Nachricht suchen, können Sie danach suchen.

Klicken Sie zunächst oben auf dem Bildschirm auf den Namen der Person oder Gruppe, mit der Sie chatten. Wählen Sie dann "In Konversation suchen" aus dem sich öffnenden Menü und ein Textfeld wird geöffnet. Wenn Sie also nach dem Netflix-Login suchen, von dem Sie wissen, dass Sie es bereits in einem alten Chat erhalten haben, geben Sie "Netflix" in das Suchfeld ein und klicken Sie dann auf "Suchen". Sie werden jede Erwähnung in der Geschichte dieses bestimmten Chats sehen.

Android

Klicken Sie oben links in einem Chat auf das Symbol "i". Wählen Sie dann "Im Gespräch suchen" aus dem Menü und ein Textfeld wird geöffnet. Geben Sie in das Suchfeld ein, wonach Sie suchen möchten, klicken Sie auf Suchen, und im Verlauf dieses bestimmten Chats wird eine Erwähnung angezeigt.

iOS und Android

Gehen Sie zum Messenger-Startmenü, in dem alle Ihre Chats angezeigt werden, und klicken Sie auf Ihr Foto oben links über der Suchleiste. Dadurch wird ein Menü geöffnet. Die erste Option besteht darin, den Dunkelmodus für alle Ihre Chats ein- oder auszuschalten.

iOS

Gehen Sie zum Messenger-Startmenü, in dem alle Ihre Chats angezeigt werden, und klicken Sie auf Ihr Foto oben links über der Suchleiste. Scrollen Sie nach unten, um Daten und Speicher auszuwählen. Dort können Sie umschalten, ob Fotos, die in der App aufgenommen wurden, auf Ihrem Gerät gespeichert werden sollen.

Gehen Sie zum Messenger-Startmenü, in dem alle Ihre Chats angezeigt werden, und klicken Sie auf Ihr Foto über der Suchleiste. Scrollen Sie nach unten, um Fotos und Medien auszuwählen. Dort möchten Sie Bei Aufnahme speichern aktivieren, um alle in der App aufgenommenen Fotos automatisch in Ihrer Galerie zu speichern.

Android

Dieser funktioniert derzeit nur auf Android. Öffnen Sie ein Foto im Messenger, indem Sie auf die Galerie-Schaltfläche klicken, um Ihre Kamerarolle zu öffnen, und dann auf die Schaltfläche Bearbeiten klicken. Oben rechts auf dem Bildschirm wird eine Liste mit Optionen geöffnet. Wählen Sie das zauberstabförmige Symbol am unteren Bildschirmrand aus, und Sie können aus einem der verfügbaren verfügbaren Snapchat-ähnlichen Filter auswählen.

Android

Dieser ist wieder nur für Android. Wenn es eine Messenger-Konversation gibt, auf die Sie schnell zugreifen möchten, können Sie auf Ihrem Startbildschirm eine Verknüpfung für den Schnellzugriff erstellen. Drücken Sie einfach lange auf eine Unterhaltung auf der Registerkarte "Startseite", um ein Popup-Menü aufzurufen, in dem Sie die Option zum Erstellen einer Verknüpfung finden. Wählen Sie diese Option, um eine Verknüpfung auf dem Startbildschirm Ihres Telefons zu erstellen. Das Messenger-Gespräch ist nur einen Fingertipp entfernt.

iOS und Android

Wenn Sie auf Ihrem iPhone oder Android-Gerät zum Messenger-Hauptbildschirm wechseln, können Sie auf das Menü Entdecken zugreifen, indem Sie auf das Kompasssymbol unten rechts auf dem Bildschirm klicken. Dort können Sie Chatbots auswählen, die mit Ihnen interagieren. In der Schritt-für-Schritt-Anleitung von Pocket-lint erfahren Sie mehr über Messenger-Bots, einschließlich dessen, was sie sind und wie Sie sie finden können.

Desktop

Wenn Sie den größten Teil des Tages vor einem Computer arbeiten, können Sie Messenger verwenden, ohne die Facebook-Homepage aufzurufen. Gehen Sie einfach zu Messenger.com . Leider bietet diese Web-App nicht alle Funktionen der mobilen App.

Schreiben von Maggie Tillman. Bearbeiten von Adrian Willings.