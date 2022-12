Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Epic Games hat eine lustige mobile App für Entwickler namens RealityScan veröffentlicht. Die kostenlose App, die für iPhone- und iPad-Nutzer verfügbar ist und zuvor in einer geschlossenen Beta-Phase verfügbar war, ermöglicht es Ihnen, Objekte und Dinge in der Welt mit Ihrem Telefon zu scannen und sie dann in hochauflösende 3D-Modelle zu verwandeln.

Denken Sie daran, dass Epic Games Capturing Reality gekauft hat, ein Unternehmen für Photogrammetrie-Software. Wie die Desktop-Software des Unternehmens kombiniert RealityScan 2D-Bilder, um daraus 3D-Assets zu erstellen, die für Grafikdesign, Spiele, Filme und vieles mehr verwendet werden können. Stellen Sie sich vor, Sie könnten überall hingehen und etwas mit Ihrem Handy aufnehmen, das Sie dann bearbeiten und in ein Projekt Ihrer Wahl hochladen können.

Das folgende Video zeigt ein Beispiel für die Verwendung der RealityScan-App:





Um die App zu nutzen, benötigen Sie ein Epic Games-Konto und müssen mindestens 20 Fotos von einem Objekt von allen Seiten machen. Wenn Sie Ihr Telefon bewegen, sehen Sie eine Karte in Echtzeit, die Ihnen gut fotografierte Bereiche mit grünen Punkten anzeigt. Alles, was gelb und rot ist, könnte mehr Bilder vertragen. Sie können zwischen der Karte und einer vollfarbigen Darstellung wechseln. Die App lädt die Bilder in die Cloud hoch und richtet sie dort aus, sodass Sie sich alles in der Kameraansicht ansehen können.





Später können Sie die Bilder zuschneiden, um ein bestimmtes Objekt zu erfassen und nicht alles um es herum. Reflektierende oder nasse Oberflächen funktionieren möglicherweise nicht, und Sie erzielen bessere Ergebnisse mit größeren Objekten. Sobald Sie fertig sind, können Sie es in die 3D-Plattform Sketchfab von Epic exportieren, um es in 3D-, VR- und AR-Projekten zu verwenden.

RealityScan ist kostenlos für iOS- und iPadOS-Nutzer im App Store erhältlich. Epic sagte, dass eine Android-Version später in diesem Jahr erscheinen wird.

Schreiben von Maggie Tillman.