Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die EE Pocket-lint Awards würdigen die besten Geräte in 20 Hauptkategorien, wobei jede Kategorie sechs Nominierungen bietet. Alle Nominierten sind Produkte, Geräte oder Dienstleistungen, die in den letzten 12 Monaten vollständig vom Pocket-lint-Team verwendet oder vollständig überprüft wurden.

Die Kategorie Best Streaming Service befasst sich mit den besten Unterhaltungs-Streaming-Diensten, den von ihnen angebotenen Inhalten und den Schnittstellen, auf denen sie sie anbieten.

Die Nominierungen für die Shortlist für den besten TV-Streaming-Dienst 2021 lauten:

Sie können auf jedes der oben genannten Produkte klicken, um unsere Funktionen zu jeder Nominierung zu lesen, die Ihnen eine Vorstellung davon geben, warum sie nominiert wurden.

Die Abstimmung über die 18. jährlichen EE Pocket-lint Awards ist jetzt möglich. Sie können uns also mitteilen, welcher der oben genannten großartigen Streaming-Dienste Ihrer Meinung nach den Preis für den besten Streaming-Dienst in diesem Jahr gewinnen sollte, und uns Ihr Urteil über alle oder einige geben , der anderen Technologie in den 19 Kategorien.

Um für Ihren Favoriten abzustimmen, besuchen Sie unsere Abstimmungsseite für den besten TV-Streaming-Dienst 2021 und bewerten Sie die Produkte, die Ihrer Meinung nach gewinnen sollten, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf die Schaltfläche "Senden".

Die Gewinner werden in einem Video-Event bekannt gegeben, das am Dienstag, den 9. November 2021 um 15:00 Uhr (GMT) bekannt gegeben wird. Sie können sich direkt hier zum Anschauen einschalten oder auf unserem YouTube-Kanal ansehen. Die Abstimmung endet am 1. November 2021 um 23:59 Uhr (GMT).

