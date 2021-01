Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die kommende BBC-Serie The Green Planet wird eine zugehörige AR-App haben, die von Kew Gardens und EE gemeinsam entwickelt wurde.

Die Serie - jetzt für 2022 geplant - wird von der renommierten Natural History Unit der BBC produziert und natürlich von Sir David Attenborough erzählt. Es ist der Planet Erde aus der Sicht der Pflanzen.

The Beeb sagt, dass The Green Planet "die erste eindringliche Darstellung einer unsichtbaren, miteinander verbundenen Welt sein wird, die voller bemerkenswerter neuer Verhaltensweisen, emotionaler Geschichten und überraschender Helden in der Pflanzenwelt ist."

Die AR-Erfahrung wird holographische Videos verwenden, um die Welt aus der faszinierenden Perspektive von Pflanzen zu erkunden und den Nutzern mehr über die Vernetzung des Lebens auf der Erde zu erzählen, so das Konsortium hinter der App.

EE wird die App verwenden, um etwas zu präsentieren, das als Mobile Edge Computing bezeichnet wird, und wie es in seinem 5G-Netzwerk funktionieren kann. Dies bedeutet, dass große Gruppen von Menschen an bestimmten Orten gleichzeitig über hochauflösende holographische Videos auf die Erfahrung zugreifen können - und Kew Royal Botanic Gardens ist daran beteiligt, da dies ein benannter Ort ist, an dem dies in Aktion sein wird. Vermutlich werden andere folgen.

Die App wird anscheinend wissenschaftlich genaue digitale botanische Bilder enthalten. Die Menschen können mit ihren Handys und Geräten seltene und exotische Pflanzen pflegen, ihr Verhalten beobachten und in Sekundenschnelle beobachten, wie sie in städtischen Umgebungen wachsen, während sie die Tiere sehen, die unter ihnen leben.

Die vollständige Liste der beteiligten Organisationen sind BBC Studios, Kew Royal Botanic Gardens, Talesmith, Dimension Studios und Factory 42. Das Projekt wird auch von der Abteilung für Digital, Kultur, Medien und Sport unterstützt.

Schreiben von Dan Grabham.