(Pocket-lint) - Apples Musik-Streaming-App, Apple Music, wird im Dezember ein Update erhalten, das eine Karaoke-ähnliche Funktion einführt. Mit dieser Funktion namens Apple Music Sing können Sie einen Song abspielen und den Text in Echtzeit sehen, während der Song abgespielt wird, und sogar die Lautstärke der Stimme anpassen, damit Sie singen können. Denken Sie daran, dass Spotify im Juni letzten Jahres eine Karaoke-Funktion eingeführt hat. Dabei handelt es sich jedoch eher um ein Spielerlebnis, bei dem deine Stimme aufgezeichnet und deine Leistung bewertet wird. Hier finden Sie alles, was Sie über Apple Music Sing wissen müssen.

Was ist Apple Music Sing?

Apple Music hat sein Angebot an Liedtexten um eine neue Karaoke-ähnliche Funktion namens Apple Music Sing erweitert, mit der Abonnenten ganz einfach zu mehreren Millionen Songs mitsingen können. Apple Music Sing besteht aus zwei Komponenten: einstellbarer Gesang und Liedtexte in Echtzeit. Laut Apple kann man "mit dem Originalgesang des Künstlers singen, die Hauptrolle übernehmen oder Millionen von Songs aus dem Apple Music Katalog mitsingen", während man gleichzeitig "mehrere Textansichten" sieht, die dabei helfen, "die Hauptrolle zu übernehmen, Duette zu singen, Unterstützung zu leisten und mehr".

Wie man Apple Music Sing nutzt

Apple Music Sing wird im Laufe dieses Monats für Apple Music Abonnenten weltweit verfügbar sein. Um zu sehen, ob die Funktion bereits für Sie verfügbar ist, öffnen Sie die neueste Version der Apple Music App und wählen Sie einen Song aus. Während der Song abgespielt wird, siehst du in der unteren Navigationsleiste eine Schaltfläche für Liedtexte (ein Zitat-Symbol in einer Sprechblase). Tippe darauf, um den Liedtext in Echtzeit zu sehen.

Du kannst den Song mit animierten Texten mitsingen, die im Rhythmus des Gesangs tanzen. Laut Apple können gleichzeitig gesungene Gesangslinien unabhängig vom Hauptgesang animiert werden, um das Mitsingen zu erleichtern, während mehrere Sänger auf gegenüberliegenden Seiten des Bildschirms angezeigt werden, um das Singen von Duetten oder Titeln mit mehreren Sängern zu erleichtern. Wenn Sie die Gesangslautstärke des Songs anpassen möchten, drücken Sie einfach auf einen Text und Sie sehen den Lautstärkeregler (oben abgebildet - er hat ein Mikrofonsymbol mit Sternen). Bewegen Sie den Schieberegler nach unten, um den Gesang auszublenden.

Welche Geräte unterstützen Apple Music Sing?

Du kannst die Funktion "Apple Music Sing" in der Apple Music App auf dem iPhone (iPhone 11 und neuer), dem iPad (z. B. auf dem letztjährigen Modell der 9. Generation) und dem neuesten Apple TV 4K verwenden. Android-Geräte unterstützen Echtzeit-Liedtexte, lassen Sie aber nicht die Lautstärke der Stimme anpassen.

Funktionieren alle Songs mit Apple Music Sing?

Nein, aber Apple sagte, dass die Funktion weltweit für "zig Millionen" von Titeln verfügbar sein wird. Apple plant außerdem, mehr als 50 Wiedergabelisten mit Songs zu veröffentlichen, die für die Apple Music Sing-Funktion optimiert" sind. Es wurde kein Veröffentlichungsdatum genannt, aber man kann davon ausgehen, dass sie im Dezember zusammen mit Apple Music Sing erscheinen werden.

Braucht man ein Abonnement, um Sing zu nutzen?

Apple Music Sing ist exklusiv für Apple Music-Abonnenten. Mehr über Apple Music und die Kosten für ein Abonnement erfahren Sie in einem separaten Leitfaden von Pocket-lint.

Wann wird Apple Music Sing verfügbar sein?

Apple Music Sing wird weltweit im Dezember 2022 verfügbar sein.

Möchten Sie mehr wissen?

In Apples Blogbeitrag über Apple Music Sing finden Sie weitere Details.

