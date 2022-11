Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Die Autokorrektur auf dem iPhone ist manchmal cool. Manchmal kann sie aber auch total nervig sein... na ja, sagen wir einfach, man möchte sie vielleicht ausschalten. Wenn das passiert, ist es ganz einfach und kann in weniger als fünf Sekunden erledigt werden. Alles, was Sie tun müssen, ist, in die App "Einstellungen" zu gehen. Hier erfährst du alles, was du wissen musst.

Was ist die Autokorrektur auf dem iPhone?

Die Autokorrektur heißt technisch gesehen "Auto-Korrektur". Laut Apple nutzt diese Softwarefunktion das Wörterbuch Ihrer Tastatur, um die Rechtschreibung von Wörtern während der Eingabe zu überprüfen. Ziel ist es, falsch geschriebene Wörter automatisch für Sie zu korrigieren. Um sie zu nutzen, geben Sie einfach ein Textfeld auf Ihrem iPhone, iPad oder iPod Touch ein.

So schalten Sie die automatische Korrektur auf Ihrem iPhone aus

Vergewissern Sie sich, dass Sie die neueste Version von iOS auf Ihrem iPhone verwenden. Die folgenden Schritte funktionieren auch auf dem iPad und dem iPod Touch.

Öffnen Sie die App "Einstellungen". Tippen Sie auf Allgemein > Tastatur. Auto-Korrektur ausschalten. Standardmäßig ist die Autokorrektur aktiviert.

Unterscheidet sich die Autokorrektur von der Texterkennung?

Ja. Die Funktion "Autokorrektur" von Apple ist von der Funktion "Textvorhersage" getrennt. Mit der Textvorhersage können Sie ganze Sätze mit nur wenigen Fingertipps schreiben und vervollständigen.

Während Sie tippen, wird Ihnen eine Auswahl an Wörtern und Sätzen angezeigt, die Sie als Nächstes wahrscheinlich antippen werden. Laut Apple gibt die Software Textempfehlungen ab, die auf Ihren bisherigen Unterhaltungen, Ihrem Schreibstil und sogar auf den von Ihnen in Safari besuchten Websites basieren. Um die Textvorhersage ein- oder auszuschalten, gehen Sie zu Einstellungen > Allgemein > Tastatur und schalten Sie die Textvorhersage aus.

Sie möchten mehr wissen?

Auf der Support-Seite von Apple finden Sie weitere Details.

