So blenden Sie Apps aus dem Startbildschirm und den Suchergebnissen Ihres iPhones aus

(Pocket-lint) - Wusstest du, dass du Apps auf deinem iPhone ausblenden kannst, damit sie nicht auf deinem Home-Bildschirm erscheinen? Du kannst sie sogar aus den Suchergebnissen auf deinem iPhone ausblenden - und das alles, ohne sie zu deinstallieren. Und um eine ausgeblendete App zu finden, musst du nur auf die letzte Seite des Startbildschirms deines iPhone wischen, um das App-Archiv zu öffnen . Hier ist, was Sie wissen müssen.

Warum sollte man eine App ausblenden?

Auf dem Startbildschirm Ihres iPhones können sich viele Apps stapeln und den Bildschirm mit Symbolen vollstopfen. Aber Apple bietet Ihnen Möglichkeiten, Ihren Startbildschirm zu verwalten und zu navigieren. Du kannst Apps zum Beispiel in Ordner verschieben und sie komplett vom Startbildschirm ausblenden - ohne die App zu löschen oder deine gespeicherten Daten zu verwerfen. Nachdem Sie eine App ausgeblendet haben, können Sie sie immer noch schnell öffnen, indem Sie zum Bildschirm App-Bibliothek gehen. Wenn Sie die App aus den Suchergebnissen ausblenden möchten, können Sie auch das tun.

Ausblenden von Apps aus dem Startbildschirm des iPhone

Es gibt mehrere Möglichkeiten, Apps auf Ihrem iPhone auszublenden, ohne sie zu deinstallieren. Sie können die Apps einzeln ausblenden oder eine Seite mit Apps auf einen Schlag ausblenden.

Ausblenden einer einzelnen iPhone-App

Suchen Sie die App, die Sie ausblenden möchten, und halten Sie den Finger auf ihr. Wenn das Menü mit den Optionen angezeigt wird, tippen Sie auf "App entfernen". Suchen Sie die Option "App entfernen" und wählen Sie sie aus. Wählen Sie die Option "Vom Startbildschirm entfernen". Das Symbol verschwindet von Ihrem Startbildschirm. Sie wird jedoch weiterhin in der App-Bibliothek angezeigt. Um die App wieder einzublenden: Suchen Sie sie in der App-Bibliothek, halten Sie sie gedrückt und wählen Sie "Zum Startbildschirm hinzufügen".

Eine Seite mit Apps ausblenden

Drücken Sie mit dem Finger speziell auf die Punkte unten auf Ihrem Startbildschirm und halten Sie sie gedrückt. Diejenigen, die anzeigen, welche Seite Sie gerade sehen. Halten Sie den Finger so lange gedrückt, bis Ihr iPhone alle Seiten auf einmal anzeigt. Wenn alle Apps wackeln, ohne herauszuzoomen, heben Sie Ihren Finger an und tippen Sie erneut auf die Punkte). Suchen Sie die Seite mit den Apps, die Sie ausblenden möchten. Tippen Sie auf das Häkchen darunter, damit das Häkchen verschwindet. Tippen Sie in der oberen rechten Ecke auf "Fertig". Die deaktivierten Seiten sollten nun nicht mehr angezeigt werden. Die Apps befinden sich aber immer noch in der App-Bibliothek.

So finden Sie Apps in der App-Bibliothek

Auf alle ausgeblendeten Apps kann in der App-Bibliothek zugegriffen werden - einer laufenden Liste aller Apps auf Ihrem iPhone. Um auf die App-Bibliothek zuzugreifen, gehen Sie auf die allerletzte Seite Ihres Startbildschirms. Wenn Sie eine ausgeblendete App tatsächlich verwenden möchten, können Sie sie von hier aus ganz einfach öffnen.

Werden durch das Ausblenden einer App deren Daten gelöscht?

Nein. Wenn Sie eine iPhone App ausblenden, werden ihre Daten nicht gelöscht.

Kann man die Ausblendung einer App aufheben?

Ja. Du kannst die Ausblendung jederzeit aufheben. Um eine ausgeblendete App wieder einzublenden, gehen Sie in das App-Archiv und suchen Sie die App. Tippen Sie auf das Symbol, halten Sie es gedrückt und schieben Sie es nach links.

Ausblenden von Apps aus den iPhone-Suchergebnissen

Neben dem App-Archiv können Sie versteckte Apps auch finden, indem Sie Ihren Finger auf dem Startbildschirm nach unten ziehen und nach ihnen suchen. Sie können jedoch verhindern, dass Apps in den Suchergebnissen angezeigt werden. Dies ist aus Gründen des Datenschutzes sinnvoll. Öffnen Sie einfach die Einstellungen-App und scrollen Sie nach unten, um auf Siri und Suche zu tippen. Scrollen Sie in dem sich öffnenden Menü nach unten und wählen Sie die App aus, die Sie aus der Suche ausblenden möchten. Tippen Sie auf den Schalter "App in der Suche anzeigen", damit er grau wird und ausgeschaltet ist.

Jetzt wird diese App nicht mehr in den Suchergebnissen angezeigt.

