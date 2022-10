Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Apple hat eine Reihe von Software-Updates veröffentlicht, die eine Preiserhöhung für Apple Music und Apple TV+ (und später auch für Apple One) beinhalten.

Wie zuerst von 9to5Mac entdeckt, hat Apple die Preise für Apple Music auf 11 Dollar pro Monat für individuelle Pläne (von 10 Dollar) in den USA erhöht. Oder man kann es für $109 pro Jahr bekommen. Der Familientarif von Apple Music kostet jetzt 17 Dollar pro Monat, vorher waren es 15 Dollar. Der Preis für Apple TV+ steigt von 5 $ pro Monat auf 7 $. Die jährlichen Kosten erhöhen sich von 50 $ pro Jahr auf 69 $. Natürlich steigen auch die Preise für Apples One-Pakete. Der Preis für einen Einzelvertrag steigt von 15 US-Dollar auf 17 US-Dollar pro Monat. Familienkunden zahlen jetzt 23 US-Dollar pro Monat statt 20 US-Dollar.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Premier-Kunden zahlen 33 US-Dollar pro Monat statt 30 US-Dollar. Die vollständige Aufschlüsselung der neuen Preisstufen finden Sie auf der Apple-Website.

In einer Erklärung erklärte Apple, dass die Preisänderungen bei Apple Music "auf einen Anstieg der Lizenzkosten zurückzuführen sind und Künstler und Songschreiber im Gegenzug mehr verdienen werden". Das Unternehmen erklärte auch, dass Apple TV+ vor drei Jahren zu einem "sehr niedrigen Preis" eingeführt wurde, weil es mit "nur ein paar Shows und Filmen" begann. Seitdem hat Apple den Dienst erweitert und gewann dieses Jahr den Preis für den besten Film bei den Oscars für den Film CODA.

Mehr über Apple Music und Apple TV+ finden Sie in den Pocket-lint Ratgebern:

Wir haben auch den folgenden Leitfaden zu Apple One: Was ist Apple One, wie viel kostet es und was ist im Paket enthalten?

Schreiben von Maggie Tillman.