(Pocket-lint) - Apple kündigte Fitness+ bereits im Jahr 2020 an, aber als es auf den Markt kam, brauchte man eine Apple Watch, um es nutzen zu können. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Wer ein iPhone hat, kann die Fitness-App jetzt im Abonnement nutzen, auch wenn er keine Apple Watch hat.

Diejenigen, die eine Apple Watch haben, können die Echtzeitdaten immer noch auf ihrem iPhone, iPad oder Apple TV sehen, um eine detailliertere Ansicht zu erhalten, aber wenn Sie nur ein iPhone haben, können Sie Fitness+ nutzen und es wird zu Ihrem Move-Ring beitragen, den Sie in der Fitness-App auf Ihrem iPhone sehen.

Neben der Ausweitung des Fitness+ Abo-Dienstes auf iPhone-Nutzer gibt es eine Reihe neuer Funktionen auf der Plattform, darunter eine Taylor Swift Artist Spotlight-Serie mit Songs aus ihrem Album Midnights.

Außerdem werden drei neue Kollektionen eingeführt, darunter Totally '80s Cycling, Best Mindful Cooldowns for Athletes und 14-Day HIIT and Strength Challenge, und die Time to Walk-Workouts haben neue Gäste, darunter Hannah Waddingham, Meghan Trainor und Eileen M. Collins.

Außerdem wird ein Trainingsprogramm namens Yoga for Every Runner mit dem Ultramarathon-Athleten Scott Jurek und der Fitness+ Yogatrainerin Jessica Skye eingeführt - es gibt also jede Menge zu tun.

Apple Fitness+ kostet 9,99 £ pro Monat oder 79,99 £ pro Jahr in Großbritannien und 9,99 $ pro Monat oder 79,99 $ pro Jahr in den USA. Beim Kauf eines neuen iPhones, iPads oder Apple TV erhalten Sie jedoch drei Monate lang den Dienst kostenlos. Er ist auch im Apple One Premier Plan enthalten und in 21 Ländern verfügbar.

Du musst iOS 16.1 auf einem iPhone 8 oder höher verwenden, um die neuesten Funktionen zu nutzen. Öffnen Sie die Fitness-App auf Ihrem iPhone und tippen Sie unten in der Mitte auf den Reiter "Fitness+", um auf die Fitness+-Inhalte zuzugreifen.

