Gibt es eine Taschenrechner-App für das Apple iPad?

(Pocket-lint) - Apple hat seit langem einen seltsamen blinden Fleck, wenn es um eine bestimmte, weit verbreitete Art von App für seine äußerst beliebten iPad-Tablets geht.

Es gibt keinen offiziellen Taschenrechner auf seinen iPads, kurz gesagt, ein bizarres Versäumnis, das angeblich auf die Idee zurückzuführen ist, dass Apple irgendwie innovativ sein oder die Konkurrenz übertreffen möchte, wenn es sich die Mühe macht, eine neue App zu entwickeln.

Das ist ein seltsamer Gedanke, wenn man bedenkt, wie nützlich ein Taschenrechner sein kann und wie wenig Innovation im Zusammenhang mit einer handwerklichen App dieser Art wirklich zählt.

Wenn Sie sich jedoch fragen, wie Sie auf Ihrem iPad tatsächlich Berechnungen durchführen können, haben wir einige Möglichkeiten für Sie.

Kaufen Sie keine kostenpflichtige App!

Wir können nicht für alle Menschen auf der Welt sprechen, aber der App Store ist überschwemmt mit kostenpflichtigen Taschenrechner-Apps, wozu auch das Fehlen einer offiziellen iPad-App beiträgt.

Einige dieser Apps bieten zwar ein ansprechendes Design oder interessante Funktionen, aber es gibt so viele Möglichkeiten, Berechnungen schnell und kostenlos durchzuführen, dass es unserer Meinung nach einfach keinen Sinn macht, eine dieser Apps zu kaufen.

Und während einige von ihnen seriös sind, handelt es sich bei vielen um getarnten Betrug. Sie bieten wahnsinnig teure Abonnements und In-App-Transaktionen an, die Sie dazu verleiten können, Geld auszugeben, das Sie an anderer Stelle besser verwenden könnten.

Bitten Sie Siri, Ihre Aufgaben zu erledigen

Siri ist vielleicht nicht etwas, das Sie jeden Tag benutzen, oder es könnte ein Tool sein, das in Ihr Leben integriert ist - so oder so, eine Sache, für die es sehr nützlich sein kann, ist eine schnelle Herausforderung wie eine Matheaufgabe.

Verwenden Sie einfach die Aufforderung "Hey Siri" (es sei denn, Sie haben den intelligenten Assistenten vollständig deaktiviert), um ihn nach einer Matheaufgabe zu fragen, und Sie erhalten sehr schnell eine Antwort.

Google in einem Browser verwenden

Der Gigant Google ist zwar ein Konkurrent von Apple, aber du kannst die beiden gegeneinander ausspielen, indem du einfach einen Browser auf deinem iPhone öffnest und zu Google gehst.

Geben Sie einfach Ihren mathematischen Ausdruck oder Ihr Problem ein, drücken Sie auf "Suchen", und schon erhalten Sie die Antwort. Das Beste daran ist, dass darunter eine Taschenrechner-Schnittstelle für weitere Fragen angezeigt wird.

Schreiben von Max Freeman-Mills.