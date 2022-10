Auch Apple Card Nutzer erhalten ein hochverzinsliches Sparkonto

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Apple hat heute eine neue Ergänzung zur Apple Card angekündigt, die es den Nutzern ermöglicht, ihr Daily Cash auf ein hochverzinsliches Goldman Sachs Sparkonto einzuzahlen.

Die Neuigkeit bedeutet, dass jeder, der eine Apple Card besitzt, sein Daily Cash sparen kann und dann diese Belohnungen erhöhen kann, indem er es auf das dazugehörige Sparkonto einzahlt, so Apple in einer Pressemitteilung.

Genau wie die Apple Card selbst wird auch das Sparkonto von Goldman Sachs unterstützt, so dass Apple sich nicht um das Geld kümmern muss. Stattdessen profitieren die Nutzer von der Software und den serverseitigen Funktionen, einschließlich der Integration der Wallet-App. Sobald das System in Betrieb ist, wird alles Daily Cash, das eine Person erhält, automatisch auf das Sparkonto eingezahlt, wenn sie dies wünscht. Andernfalls kann es in der gleichen Wallet-App in Apple Cash umgewandelt werden.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Wie bei jedem anderen Sparkonto können die Nutzer laut Apple auch ihre eigenen Gelder hinzufügen. Das Geld kann über ein verknüpftes Bankkonto oder über das Apple Cash-Guthaben eingezahlt werden.

Apple weist darauf hin, dass seine Apple Card-Kunden 3 Prozent tägliches Cashback auf Einkäufe erhalten, die sie mit Apple Pay bei Apple und anderen Händlern wie Uber, Uber eats, Walgreens und anderen tätigen. Apple hat noch nicht bestätigt, wie viel Zinsen die Kunden erwarten können, aber ein Standard-Online-Sparkonto von Goldman Sachs bringt 2,15 % ein, so dass Apple Card-Kunden eine ungefähre Zahl haben, von der sie ausgehen können.

Apple hat noch nicht bestätigt, wann die neue Sparkonto-Funktion in Betrieb genommen wird, sondern lediglich gesagt, dass dies "bald" geschehen wird.

Schreiben von Oliver Haslam.