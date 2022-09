Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Apple Pay Later wird möglicherweise nicht vor dem nächsten Jahr eingeführt. Die bevorstehende Funktion "Jetzt kaufen, später bezahlen", mit der qualifizierte US-Kunden ihre Einkäufe in vier gleiche Zahlungen über sechs Wochen aufteilen können, verzögert sich einem neuen Bericht zufolge aufgrund technischer Probleme bis 2023.

Apple hatte Apple Pay Later auf der WWDC im letzten Sommer angekündigt. Es sollte eine neue Funktion in iOS 16 sein - oder ein Update dazu. Apple Pay Live ist jedoch immer noch nicht live. Der Reporter Mark Gurman hat nun behauptet, dass Apple Pay Later im Frühjahr 2023 als Teil eines iOS 16.4-Updates eingeführt werden könnte. "Das führt mich zu der Annahme, dass das Unternehmen nicht ganz sicher ist, wann Apple Pay Later zum Start bereit sein wird", schrieb Gurman in seinem Power On Newsletter. "Es ist möglich, dass die Funktion nicht vor iOS 16.4 im Frühjahr kommt. Ich habe gehört, dass es beim Rollout des Dienstes ziemlich große technische Herausforderungen gegeben hat, die zu den Verzögerungen geführt haben."

Apple Pay Later wird eine Funktion in der Apple Wallet App sein. Sie wird Apple Pay Nutzern zur Verfügung stehen, die online und in Apps auf dem iPhone und iPad einkaufen. Apple bietet den Nutzern im Wesentlichen kostenlose Ratenkredite an. Das bedeutet, dass die Nutzer "vorbehaltlich der Überprüfung der Berechtigung und der Genehmigung" sind, und Apple hat nicht angegeben, was die Überprüfung der Berechtigung beinhaltet. Bei der Nutzung von Apple Pay Later fallen jedoch weder Zinsen noch Gebühren an.

Mehr darüber, wie Apple Pay Later funktionieren wird, wenn es auf den Markt kommt, finden Sie im Pocket-lint Leitfaden: Was ist Apple Pay Later und wie können Sie damit "jetzt kaufen und später bezahlen"?

Schreiben von Maggie Tillman.