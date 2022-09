Wie funktioniert das Gemeinsame Familienalbum auf iPhone, iPad und Mac?

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Wenn Sie auf Ihrem Apple-Gerät eine Familiengruppe einrichten oder ihr beitreten, wird in der Fotos-App auf allen Geräten der Familienmitglieder automatisch ein gemeinsames Familienalbum erstellt.

Jeder in der Familie kann Fotos und Videos zu diesem Album hinzufügen. Sie können auch Kommentare abgeben und werden benachrichtigt, wenn etwas Neues hinzugefügt wird. Das ist praktisch, wenn Sie gerade Weihnachten gefeiert haben oder in den Urlaub gefahren sind und die Momente und Erinnerungen, die Sie festgehalten haben, mit allen teilen möchten. Aber anstatt ein Album auf Facebook oder einen Multi-Post auf Instagram mit einigen ausgewählten Aufnahmen zu erstellen, können Sie alle Ihre Fotos und Videos direkt mit Ihren Familienmitgliedern über ein gemeinsames Familienalbum teilen. Auf diese Weise können sie selbst auswählen, welche sie aufnehmen und in den sozialen Medien posten möchten.

-

Sie sind verwirrt, wie das Gemeinsame Familienalbum auf iPhone, iPad und Mac funktioniert? Kein Problem. Pocket-lint hat es im Folgenden leicht verständlich gemacht.

Bevor wir uns damit beschäftigen, wie Sie Fotos in Ihrem Gemeinsamen Familienalbum finden, hinzufügen und entfernen können, müssen Sie sicherstellen, dass Sie eine Familiengruppe eingerichtet haben oder sich in einer solchen befinden und dass Sie iCloud Gemeinsame Alben aktiviert haben. Dies ist eine einmalige Sache.

Ein Erwachsener in der Familie - ein Familienorganisator - kann die Familienfreigabe für die Gruppe über sein iPhone, iPad oder seinen Mac einrichten. Der Familienorganisator zahlt für die Einkäufe der Familienmitglieder und muss eine gültige Zahlungsmethode hinterlegt haben.

Auf Ihrem iPhone oder iPad: Gehen Sie zu Einstellungen > Tippen Sie auf Ihren Namen > Tippen Sie auf Familienfreigabe und dann auf Ihre Familie einrichten. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Gehen Sie zu Einstellungen > Tippen Sie auf Ihren Namen > Tippen Sie auf Familienfreigabe und dann auf Ihre Familie einrichten. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. Auf Ihrem Mac: Wählen Sie "Apple Menü" > "Systemeinstellungen" und klicken Sie dann auf "Familienfreigabe". Bestätigen Sie die Apple ID, die Sie für die Familienfreigabe verwenden möchten.

Möchten Sie stattdessen einer bestehenden Familiengruppe beitreten? Auf der Support-Seite von Apple finden Sie Tipps zum Beitritt.

Die besten Amazon US Prime Day 2022 Angebote: Echo, Kindle, AirPods und mehr von Chris Hall · 13 Juli 2022 Der Amazon Prime Day ist gestartet, und es gibt zahlreiche Angebote für eine Vielzahl von Produkten. Wir zeigen Ihnen, wo Sie die besten Angebote

Um einem gemeinsam genutzten Familienalbum etwas hinzuzufügen, müssen Sie sicherstellen, dass iCloud Shared Albums auf Ihrem Gerät aktiviert ist. Auf einem iPhone gehen Sie einfach zu Einstellungen > Ihr Name > iCloud > Fotos und aktivieren Sie dann Gemeinsame Alben.

Wenn Sie sehen möchten, was Ihre Familienmitglieder dem Gemeinsamen Familienalbum hinzugefügt haben, öffnen Sie die Fotos-App auf Ihrem iPhone, iPad oder Mac und gehen Sie zum Abschnitt "Gemeinsam".

Starten Sie die Fotos-App auf Ihrem iPhone oder iPad. Tippen Sie auf die Registerkarte "Alben". Scrollen Sie nach unten zu den Gemeinsamen Alben und wählen Sie das Gemeinsame Familienalbum aus. Sie sehen sie nicht? Tippen Sie auf "Alle anzeigen" und suchen Sie, bis Sie es gefunden haben.

Starten Sie Fotos auf Ihrem Mac. Klicken Sie in der Seitenleiste unter dem Abschnitt Freigegeben auf Freigegebene Alben. Wählen Sie das Gemeinsame Familienalbum aus.

Wenn Sie dem Gemeinsamen Familienalbum Bilder hinzufügen möchten, wird es Sie freuen zu hören, dass dies ähnlich funktioniert wie das Hinzufügen von Fotos und Videos zu einem normalen Album auf Ihrem Gerät.

Starten Sie die Fotos-App auf Ihrem iPhone oder iPad. Tippen Sie auf die Registerkarte "Alben". Scrollen Sie nach unten zu den Gemeinsamen Alben und wählen Sie das Gemeinsame Familienalbum aus. Sie sehen sie nicht? Tippen Sie auf "Alle anzeigen" und suchen Sie, bis Sie es gefunden haben. Tippen Sie auf das Pluszeichen. Tippe auf die Fotos und Videos, die du hinzufügen möchtest. Tippen Sie in der oberen Ecke auf Fertig. Geben Sie bei Bedarf eine Beschreibung ein und tippen Sie dann im nächsten Fenster auf Posten.

Starten Sie die Fotos-App auf Ihrem Mac. Klicken Sie auf die Fotos, die Sie mit Ihrer Familie teilen möchten. Klicken Sie bei gedrückter Umschalttaste oder auf die Befehlstaste, um mehrere Bilder auszuwählen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Freigeben oben rechts im Fenster (Feld mit Pfeil). Klicken Sie auf Freigegebene Alben. Klicken Sie auf Familie.

Wenn Sie ein Bild oder ein Video in Ihrem Gemeinsamen Familienalbum löschen möchten, ist das ganz einfach - tatsächlich kann jedes Familienmitglied jederzeit Inhalte aus dem Album löschen.

Starten Sie die Fotos-App auf Ihrem iPhone oder iPad. Tippen Sie auf die Registerkarte "Alben". Führen Sie einen Bildlauf nach unten zum Abschnitt "Gemeinsame Alben" durch und wählen Sie das Album "Gemeinsame Familie" aus. ( Sie sehen es nicht? Tippen Sie auf Alle anzeigen und suchen Sie, bis Sie es gefunden haben. Tippe in der oberen Ecke auf Auswählen. Tippe auf die Fotos oder Videos, die du entfernen möchtest. Tippen Sie auf das Papierkorbsymbol in der unteren Ecke. Tippen Sie auf Fotos löschen, um zu bestätigen, dass Sie die ausgewählten Fotos entfernen möchten.

Starten Sie die Fotos-App auf Ihrem Mac. Klicken Sie in der Seitenleiste auf Freigegebene Alben. Wählen Sie das Gemeinsame Familienalbum. Wählen Sie die Bilder aus, die Sie entfernen möchten. Drücken Sie die Entf-Taste auf Ihrer Tastatur. Klicken Sie auf Löschen, um zu bestätigen, dass Sie das Foto aus dem freigegebenen Familienalbum entfernen möchten.

Apple hat eine Support-Seite für Gemeinsame Alben im Allgemeinen, wenn Sie weitere Anweisungen oder Informationen benötigen.

Pocket-lint hat auch die folgenden Anleitungen für weitere Informationen:

Und schließlich sollten Sie den Apple-Hub von Pocket-lint besuchen, um alle Neuigkeiten zu erfahren. Das Unternehmen kündigt in der Regel im Herbst neue Hardware und Software an, so dass wahrscheinlich auch Updates für die Funktionsweise von Apps und Diensten anstehen.

Schreiben von Maggie Tillman.