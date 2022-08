So starten Sie schnell eine Sprachaufnahme auf Ihrem iPhone

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Angenommen, Sie befinden sich in einer Situation, in der Sie schnell eine Sprachnotiz auf Ihrem iPhone aufnehmen möchten. Vielleicht sind Sie ein Journalist in einem Interview. Oder ein Student in einer Vorlesung. Was auch immer der Grund sein mag, Sie möchten keinen umständlichen Prozess, sondern eine schnelle und einfache Lösung. Wir haben Sie. Hier ist der schnellste Weg, um eine Sprachnotiz aufzunehmen.

In Schritt 1 unten ist eine kleine Einrichtung erforderlich, bevor du mit der Sprachaufnahme auf dem iPhone beginnen kannst. Das ist eine einmalige Sache, und wenn das erledigt ist, kannst du mit Schritt 2 weitermachen. Mit anderen Worten: Die Einrichtung ist nicht jedes Mal erforderlich.

-

Sie müssen dies nicht jedes Mal tun, aber um eine Sprachnotiz auf Ihrem Telefon aufzunehmen, benötigen Sie eine App, die eine Audioaufnahmefunktion bietet. Der App Store von Apple ist zwar voll mit Sprachnotiz-Apps von Drittanbietern, aber die integrierte App Voice Memos von Apple ist sehr benutzerfreundlich. Sie ist bereits integriert und kann völlig kostenlos verwendet werden. Wenn Sie sie aus irgendeinem Grund gelöscht haben, können Sie sie im Apple App Store kostenlos neu installieren.

Auch das musst du nicht jedes Mal machen, aber wenn du die App "Sprachmemos" zu deinem Kontrollzentrum hinzufügst, kannst du dort in Zukunft jeden Tag schnell darauf zugreifen. Mit dem Kontrollzentrum hast du sofortigen Zugriff auf die Dinge, die du am häufigsten machst. Du kannst das Kontrollzentrum verwenden, um schnell ein Foto zu machen, Wi-Fi einzuschalten oder, wie in diesem Fall, eine Audioaufnahme zu starten.

Um die App "Sprachmemos" hinzuzufügen, gehen Sie zu den Einstellungen:

Öffnen Sie die App "Einstellungen". Scrollen Sie nach unten zum Kontrollzentrum und wählen Sie es aus. Suchen Sie im Bereich Kontrollzentrum nach Sprachmemos und tippen Sie auf die grüne +-Schaltfläche, um sie hinzuzufügen. Ziehen Sie Sprachnotizen in den Bereich "Enthaltene Steuerelemente", um festzulegen, wo sie angezeigt werden sollen.

Jetzt, wo du die App "Sprachmemos" zu deinem Kontrollzentrum hinzugefügt hast, kannst du jederzeit mit drei Fingertipps auf deinem iPhone eine Sprachnotiz erstellen.

Wenn dein iPhone geöffnet und entsperrt ist, wischst du von oben rechts auf deinem Bildschirm nach unten. Das Kontrollzentrum wird geöffnet. Suchen Sie nach dem Symbol für Sprachnotizen (Wellenformsymbol). Tippe darauf, um es auszuwählen. Drücken Sie die große rote Aufnahmetaste, um die Aufnahme Ihrer Sprachnotiz zu starten. Tippe auf die Stopptaste (Blocksymbol), um die Aufnahme deiner Sprachnotiz zu beenden. Sie wird dann im Bereich "Alle Aufnahmen" aufgelistet. Drücken Sie auf Wiedergabe, um sie anzuhören.

Oder tippen Sie auf das ... Symbol in der Ecke, um die Aufnahme zu bearbeiten oder zu teilen.

Und das war's! Sie haben im Handumdrehen eine Sprachnotiz aufgenommen. Bitte sehr.

In Apples Support-Hub für Sprachmemos erfährst du mehr über die App.

Schreiben von Maggie Tillman.