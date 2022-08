Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Der Schauspieler Tom Hanks hat ein Quizspiel für iPhone-, iPad-, Mac- und Apple TV-Nutzer namens Hanx 101 Trivia auf den Markt gebracht.

Hanx 101 Trivia wurde von dem unabhängigen Spielestudio BlueLine Studios entwickelt und lässt Sie Ihr Wissen in einer Vielzahl von Kategorien und Spielmodi testen.

Das Spiel, das am Freitag, dem 2. September 2022, auf den Markt kommt, wird von Hanks gesprochen und enthält zunächst rund 58.000 Fragen. Zu den Kategorien gehören Geschichte, Wissenschaft, Geografie, Essen, Kunst, Wirtschaft und Technologie, und das Ziel ist es, der ultimative Trivia-Meister zu werden: "Spielen, lernen, wetteifern und ein Trivia-Meister werden mit 'Hanx 101 Trivia', das in Zusammenarbeit mit dem Schauspieler und Filmemacher Tom Hanks entwickelt wurde", so Apple bei der Ankündigung des Spiels.

Hanks ist nach eigenen Angaben ein großer Fan von Quizfragen und hat das neue Spiel, das exklusiv für den Apple Arcade Abonnementdienst entwickelt wurde, eigens entwickelt. (Sehen Sie Hanks als Gaststar in Stephen Colberts Sendung"Big Questions With Even Bigger Stars". Es ist das erste Spiel, das der Oscar-gekrönte Schauspieler, Produzent und Regisseur entwickelt hat. Allerdings hat er 2014 eine Schreibmaschinen-App namens Hanx Writer entwickelt. (Er ist auch ein Sammler von Schreibmaschinen, von denen er über 250 besitzt.)

Apple Arcade wurde im September 2019 eingeführt und umfasst mittlerweile mehr als 200 Titel, die ohne Werbung oder In-App-Käufe verfügbar sind. Arcade kostet 4,99 US-Dollar pro Monat (oder 49,99 US-Dollar pro Jahr) in den USA. Abonnenten können Hanx 101 Trivia über ihr Apple Arcade Abonnement auf iPhones, iPads, Macs und Apple TV Geräten spielen. Das Spiel ermöglicht es Ihnen, alleine oder in einem kompetitiven Kopf-an-Kopf-Modus zu spielen. Sie können sich auch für Trivia-Wettbewerbe zusammentun.

Schreiben von Maggie Tillman.