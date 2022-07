Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Hydrow, der Hersteller des originalen Hydrow und des Hydrow Wave Rudergeräts, unterstützt Apple Health. Sie müssen die beiden nur miteinander verbinden.

Außerdem: Wie man Hydrow, Apple Watch und Apple Fitness verbindet

Wenn Sie Hydrow mit Apple Health verbinden, kann die iOS-App von Hydrow Ihre Trainings automatisch synchronisieren, sodass sie in Ihren täglichen Aktivitäten in Apple Health verfügbar sind. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, alle Ihre Daten in einem Bereich zu sehen (und hilft, Ihre Ringe zu schließen, wenn Sie die Apple Watch verwenden). Ihre Trainingsdauer sowie Ihre Herzfrequenz- und Kaloriendaten können für alle Ihre Hydrow-Trainingseinheiten freigegeben werden.

Sie müssen die Hydrow-App mit Apple Health verbinden. Wenn Sie die neueste Version der iOS-App von Hydrow öffnen, werden Sie aufgefordert, Ihr Hydrow mit Apple Health zu verbinden. Wenn Sie dies tun und dann die Hydrow-App nach dem Training öffnen, werden Ihre Daten automatisch mit Apple Health geteilt.

Öffnen Sie die Hydrow-App auf Ihrem Telefon. Wählen Sie Profil. Wählen Sie das Zahnradsymbol Einstellungen. Wählen Sie Verbindungen. Wählen Sie neben Mit Apple Health verbinden die Option Einrichten. Wählen Sie oben rechts Zulassen. Wählen Sie Alle einschalten oder schalten Sie bestimmte Daten zur Freigabe ein. Wählen Sie OK. Wählen Sie Erledigt.

Sobald Sie Ihr Hydrow-Training abgeschlossen haben, werden die Daten zu Trainingsdauer, Herzfrequenz und Kalorienverbrauch (sofern Sie dies bei der Einrichtung erlaubt haben) an Apple Health gesendet, wenn Sie die iOS-App das nächste Mal öffnen. Die Trainingseinheiten werden in Apple Health als "Rudern" oder "Andere" klassifiziert.

Lesen Sie den Blog-Beitrag von Hydrow über die Integration mit Apple Health, um weitere Details zu erfahren, oder besuchen Sie diese Hydrow-Supportseite für genauere Anweisungen.

Schreiben von Maggie Tillman.