(Pocket-lint) - Apple ist mit Apple Pay Later in den Markt für "Jetzt kaufen, später bezahlen" eingestiegen und steht damit in Konkurrenz zu bestehenden Wettbewerbern wie Affirm und Klarna.

Mit Apple Pay Later können Sie in jedem Geschäft, jeder App oder Website, die Apple Pay unterstützt, einkaufen und die Kosten für Ihren Einkauf auf vier Zahlungen aufteilen. Hier erfahren Sie alles, was Sie über Apple Pay Later wissen müssen, und wann Sie es für Ihren nächsten großen Einkauf nutzen können.

Apple Pay Later ist eine "Jetzt kaufen, später bezahlen"-Funktion in Apple Pay. Mit dieser Funktion können Sie die Kosten für jeden mit Apple Pay getätigten Einkauf in vier Zahlungen über sechs Wochen aufteilen.

Apple Pay Later ist überall verfügbar, wo Apple Pay akzeptiert wird. Das kontaktlose Bezahlsystem ermöglicht es Ihnen, mit Ihrem iPhone, iPad, Mac und Apple TV Einkäufe in physischen Geschäften sowie in mobilen Apps und im Internet zu tätigen. Apple Pay ist ein wichtiger Bestandteil von Wallet - der mobilen App, in der Sie digitale Versionen Ihrer Kreditkarten, Debitkarten und sogar der Apple Card speichern, um mit Apple Pay und Apple Pay Later bezahlen zu können.

Wenn Sie auf der Website oder in der App eines Geschäfts mit Apple Pay bezahlen können, können Sie Ihren Einkauf mit Apple Pay Later tätigen und im Laufe der Zeit ohne zusätzliche Kosten bezahlen. Für Entwickler und Händler ist für Apple Pay Later keine Integration erforderlich. Es funktioniert einfach über die Standardimplementierung von Apple Pay, so Apple.

Wenn Sie in einem Geschäft zur Kasse gehen, wird Ihnen die Option angeboten, mit Apple Pay zu bezahlen, wenn das Geschäft das kontaktlose Zahlungssystem von Apple unterstützt.

Wenn Sie Apple Pay verwenden, werden Sie aufgefordert, Ihre Identität auf Ihrem Apple-Gerät per Touch ID oder Face ID zu bestätigen. Nach der Verifizierung werden Sie aufgefordert, Ihren Einkauf entweder vollständig zu bezahlen oder später zu bezahlen. Wenn Sie die Option "Später bezahlen" wählen, wird Ihnen angezeigt, wie viel heute fällig ist und wie hoch Ihre Zahlung alle zwei Wochen ausfällt.

Anstehende Zahlungen werden über die Apple Wallet App verwaltet. So können Sie verfolgen, was wann fällig ist.

Nachdem Sie Ihre Bestellung aufgegeben haben, bietet Apple Pay eine Bestellverfolgung an, die es den Geschäften ermöglicht, Ihnen detaillierte Informationen über die Quittung und die Bestellverfolgung direkt in Apple Wallet zur Verfügung zu stellen. Apple sagte, dass die Apple Pay Auftragsverfolgung bei "Millionen von Händlern" über E-Commerce-Plattformen angeboten werden wird, beginnend mit Shopify.

Nein. Laut Apple fallen bei der Verwendung von Apple Pay Later keine Zinsen an.

Nein. Für Einkäufe mit Apple Pay Later fallen keine Gebühren an.

Mit Apple Pay Later bietet Apple im Wesentlichen zinslose Ratenkredite an. Das Unternehmen sagt, dass diese "vorbehaltlich der Prüfung der Kreditwürdigkeit und der Genehmigung" sind. Pocket-lint wird diesen Leitfaden jedoch aktualisieren, sobald weitere Informationen über Apple Pay Later verfügbar sind.

Apple Pay Later ist eine neue Funktion in iOS 16. Die öffentliche Beta-Version dieses kostenlosen Software-Updates soll diesen Sommer erscheinen, gefolgt von einer offiziellen Einführung im Herbst.

