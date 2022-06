Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Auf der WWDC im Juni 2022 kündigte Apple eine neue Datenschutzfunktion namens Safety Check an, mit der Sie den Zugriff anderer auf Ihren Standort und Ihre Daten schnell deaktivieren können. Das Unternehmen preist diese Funktion als Sicherheitstool für Nutzer an, die versuchen, missbräuchlichen Beziehungen zu entkommen. Im Folgenden erfahren Sie, was Sie über Safety Check wissen müssen.

Apple hat iOS, das Betriebssystem für das iPhone, in den letzten Jahren mit mehreren Datenschutzfunktionen ausgestattet. Die neueste ist ein neues Tool - Safety Check - das mit der Softwareaktualisierung iOS 16 eingeführt wird. Mit Safety Check können Sie unter anderem die Freigabe Ihres Standorts in einer Notsituation schnell und einfach deaktivieren. Viele Menschen teilen Passwörter und den Zugang zu ihren Geräten mit ihren Partnern. Aber in missbräuchlichen Beziehungen, wie Apple auf der WWDC 2022 feststellte, kann dies Ihre Sicherheit gefährden und es Ihnen erschweren, Hilfe zu bekommen.

Apple hat mit US-Organisationen zusammengearbeitet, die Opfer von häuslicher Gewalt und Gewalt in Paarbeziehungen unterstützen, wie dem National Network to End Domestic Violence, dem National Center for Victims of Crime und WESNET (The Women's Services Network). Das Ergebnis dieser Gespräche ist Safety Check, ein neuer Bereich in der Einstellungs-App, in dem Sie den Zugriff, den Sie anderen gewährt haben, schnell überprüfen und zurücksetzen können. "Dies ermöglicht es Menschen in Missbrauchssituationen, den Zugriff von Missbrauchern auf ihre Daten und ihren Standort schnell zu widerrufen", so Apple.

Die wichtigsten Funktionen von Safety Check:

Stoppt die Weitergabe des Standorts an andere über Find My App

Setzt die Systemdatenschutzberechtigung für alle Apps zurück

Meldet Sie auf allen anderen Geräten von der iCloud ab

Sie können auf Safety Check in der App "Einstellungen" zugreifen. Wenn Sie Safety Check öffnen, sehen Sie zwei Optionen:

Notfall-Reset: Setzen Sie den Zugriff für alle Personen und Apps sofort zurück und überprüfen Sie die Sicherheit Ihres Kontos.

Setzen Sie den Zugriff für alle Personen und Apps sofort zurück und überprüfen Sie die Sicherheit Ihres Kontos. Freigabe und Zugriff verwalten: Legen Sie fest, welche Personen und Apps auf Ihre Informationen zugreifen können, und überprüfen Sie die Sicherheit Ihres Kontos.

Wählen Sie die erste Option, Zurücksetzen im Notfall, wenn Sie sich in einer Notsituation befinden und anderen Personen schnell den Zugriff auf Ihre Informationen, einschließlich Ihres Standorts, entziehen möchten. Die zweite Option, Freigabe und Zugriff verwalten, ist für den Fall gedacht, dass Sie Zeit haben, zu überprüfen, wem Sie Zugriff gewährt haben, und Sie können überprüfen, welche Berechtigungen Sie bestimmten Apps gewährt haben.

Wenn Sie in der Sicherheitsüberprüfung die Option "Notfall-Reset" wählen, wird Apple niemanden benachrichtigen, dass Sie die Freigabe für ihn beendet haben, aber er wird möglicherweise bemerken, dass die Freigabe beendet wurde. Apple wird Sie warnen, dass Sie die Freigabe für alle Personen beenden und den Freigabezugriff für alle Apps aufheben. Außerdem wird Ihr Apple ID-Kennwort geändert und Sie werden aufgefordert, die Sicherheit Ihres Kontos zu überprüfen.

Ja. Safety Check schützt den Zugriff auf Ihre Nachrichten, indem es Ihnen hilft, sich bei iCloud auf all Ihren anderen Geräten abzumelden, und es beschränkt Nachrichten und FaceTime auf das Gerät in Ihrer Hand.

Safety Check ist eine neue Funktion in iOS 16, einem kostenlosen Software-Update, das im Herbst für das iPhone erscheint. Die öffentliche Beta-Version von iOS 16 wird im Sommer erscheinen und kann von jedermann getestet werden.

Schreiben von Maggie Tillman.