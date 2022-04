Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Apple Fitness+ bietet verschiedene Trainingsoptionen, von Core- und Kraftkursen bis hin zu Pilates und Meditation, aber die Plattform hat auch eine Reihe von Programmen, die Ihnen helfen, Ihre Fitnessziele zu erreichen. Eines davon ist das Programm "Portpartum", das frischgebackenen Müttern helfen soll, nach der Geburt ihres Kindes wieder fit zu werden, unabhängig von der Art der Entbindung, die sie hatten.

Das Programm folgt auf das Programm Stay Active During Pregnancy von Apple, das 10 Episoden umfasst und werdenden Müttern helfen soll, während einer gesunden Schwangerschaft aktiv zu bleiben. Das Programm Get Back to Fitness After Having a Baby" umfasst zum Start sieben Episoden und ist für die Zeit nach der Schwangerschaft gedacht.

Hier erfahren Sie, wie Sie das Apple Fitness+ Programm für die Zeit nach der Geburt finden und nutzen können und was es bietet.

Wie wir bereits kurz erwähnt haben, besteht das Apple Fitness+ Programm "Zurück zur Fitness nach der Geburt" aus sieben Episoden. Es wurde für alle entwickelt, die vor kurzem ein Baby bekommen haben, und es gibt verschiedene Optionen, die für Sie geeignet sind, unabhängig davon, wie Sie entbunden haben, obwohl Apple Ihnen rät, mit Ihrem Arzt oder Gesundheitsdienstleister zu sprechen, bevor Sie das Programm beginnen.

Die Core-Workouts innerhalb des Programms sind so konzipiert, dass sie Ihre Körpermitte wiederherstellen. Sie helfen Ihnen, Ihre Rumpf- und Rückenmuskulatur wieder aufzubauen, und trainieren gleichzeitig Ihren Beckenboden. Außerdem finden Sie Oberkörper-, Unterkörper- und Ganzkörper-Krafttrainings, bei denen Sie eine leichte bis mittelschwere Hantel oder nur Ihr Körpergewicht verwenden können, je nachdem, wo Sie auf Ihrer Fitnessreise stehen.

Das Programm "Get Back to Fitness After Having a Baby" umfasst auch "Mindful Cooldowns" mit Dehnübungen, die auf häufige Engpässe nach der Schwangerschaft abzielen, und Meditationen, die sich auf Themen wie Selbstfürsorge und Geduld konzentrieren.

Jede der sieben Sitzungen ist 10 Minuten lang und wird von Betina geleitet.

Die Apple Fitness+ Programme finden Sie in der Fitness+ App der Fitness App auf dem iPhone oder iPad. Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um auf das Programm "Nach der Geburt wieder fit werden" zuzugreifen.

Öffnen Sie die Fitness-App auf Ihrem iPhone oder iPad Tippen Sie auf die Registerkarte Fitness+ am unteren Rand des Bildschirms Scrollen Sie auf der Hauptseite von Fitness+ nach unten Sie sehen die Programme, sobald Sie über Neue Workouts, Neue Meditationen und Sammlungen gescrollt haben. Streichen Sie von rechts nach links, wenn Sie die Registerkarte "Programme" sehen, falls Sie die Kachel für das Postpartum-Programm nicht sehen können. Tippen Sie auf die Programmkachel Wieder fit nach der Geburt, um die Episodenoptionen anzuzeigen. Tippen Sie auf die gewünschte Episode und drücken Sie auf "Los geht's". Oder drücken Sie das "+" und die Wolke mit dem Pfeil, um die Episode herunterzuladen

Schreiben von Britta O'Boyle.