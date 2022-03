Könnte die Apple Card nach der Übernahme durch die britische Bank auch in Großbritannien eingeführt werden?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Apple könnte bald seine eigene Kreditkarte in Großbritannien einführen. Das Unternehmen hat das britische Start-up-Unternehmen Credit Kudos übernommen und damit Spekulationen genährt, dass dies ein Schritt ist, um die Apple Card auch in Regionen außerhalb der USA einzuführen.

Bei Credit Kudos handelt es sich um einen Account Information Service Provider (AISP), also eine Kreditauskunftei, die prüft, ob Antragsteller die Mittel haben, Kredite zurückzuzahlen.

Ein Kreditgeber - z. B. Apple Card - wendet sich an eine Agentur, wenn ein Kunde einen Kredit beantragt, um zu prüfen, ob der Antrag genehmigt werden soll. Der Kauf eines eigenen Kreditprüfungsunternehmens im Vereinigten Königreich ist also ein gutes Zeichen dafür, dass Apple die Reichweite seines hauseigenen Finanzdienstes erweitern möchte.

Die Übernahme erfolgte ohne großes Aufsehen, obwohl die Nutzungsbedingungen des in England registrierten Unternehmens es nun als "Apple-Tochtergesellschaft" ausweisen.

Apple Card wurde 2019 in den USA in Zusammenarbeit mit Goldman Sachs und Mastercard eingeführt. Sie besteht aus einer digitalen Kreditkarte, die in der Apple Wallet des Nutzers erscheint, und einer physischen Karte aus Titan.

Sie unterscheidet sich von anderen Karten dadurch, dass sie nur den Namen des Nutzers auf der Vorderseite, ein geätztes Apple-Logo und einen Chip enthält. Es gibt weder ein Bankkonto noch eine Kartennummer. Auf der Rückseite befinden sich weder ein Ablaufdatum noch eine CCV-Nummer.

