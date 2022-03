Safari könnte unter iOS einige nette neue Funktionen erhalten

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es sieht so aus, als ob Apples Safari-Browser auf iOS einige nette neue Funktionen erhalten könnte. Dies wurde dank Codeänderungen in WebKit entdeckt, der Browser-Engine, die ihn hinter den Kulissen zum Ticken bringt.

9to5Mac hat herausgefunden, dass die Änderungen am Code eine neue potenzielle Option beinhalten, mit der Benutzer "das Systemfarbschema mit einer Voreinstellung pro Website" überschreiben können.

Das hört sich sehr danach an, dass man auf den am häufigsten besuchten Websites eine benutzerdefinierte Einstellung vornehmen kann, um immer entweder den dunklen oder den hellen Modus zu verwenden, unabhängig von der Tageszeit oder dem, was das weitere System anzeigt.

Falls dies tatsächlich der Fall ist, ist dies eine willkommene Änderung, da einige Websites dunkle oder helle Modi anbieten, die Sie vielleicht nicht so gerne verwenden.

Eine weitere offensichtliche Änderung wirkt sich darauf aus, wie Pop-up-Werbung im Browser funktionieren kann, indem sie die Möglichkeit einschränkt, modale Pop-ups auf Systemebene zu verwenden, die wie iOS-Benachrichtigungen aussehen.

Auch hier gilt, dass diese Art von Werbung zwar nicht allzu häufig vorkommt, aber dennoch irreführend und lästig sein kann, weshalb wir uns freuen zu hören, dass Apple sie weiterhin mit Updates bekämpft.

Keine der Änderungen, die 9to5Mac gesichtet hat, sind garantiert, um es zu machen, um Live-Nutzer, natürlich, aber man kann davon ausgehen, dass Apple zumindest testet sie mit Blick auf die Freigabe sie auf der Linie.

Schreiben von Max Freeman-Mills.