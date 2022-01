Was sind Apple Fitness+ Collections und wie funktionieren sie?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Apple führt am 10. Januar eine Funktion namens Collections für seine Fitness+-Workout-App ein , die Benutzern dabei helfen soll, ihre Ziele zu erreichen.

Hier finden Sie alles, was Sie über die Apple Fitness+ Collections wissen müssen, einschließlich deren Funktionen und Funktionen.

Apple Fitness+ Collections sind kuratierte Trainings- und Meditationsreihen aus fast 2.000 Workouts in der Fitness+-Workout-Bibliothek, um Benutzern zu helfen, motiviert zu werden und sie auf dem richtigen Weg zu halten, um ihr Ziel zu erreichen.

Die Reihe der angebotenen Sammlungen enthält alle einen vorgeschlagenen Plan, den die Benutzer befolgen können, damit sie in den folgenden Tagen oder Wochen gezielte Trainingsentscheidungen treffen können.

Es stehen sechs Sammlungen zur Auswahl, die im Laufe der Zeit mit größerer Wahrscheinlichkeit hinzugefügt werden. Diese schließen ein:

30-Tage-Kernherausforderung

Verbessern Sie Ihre Haltung mit Pilates

Perfektionieren Sie Ihre Yoga-Balance-Posen

Laufen Sie Ihre ersten 5K

Stärken Sie Ihren Rücken, strecken Sie Ihre Hüften

Entspannen Sie sich für eine bessere Schlafenszeit

Kollektionen sind ab dem 10. Januar in der Fitness+ App verfügbar. Jede Kollektion ist anders und besteht aus einer Reihe von Workouts und/oder Meditationen, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen.

Zum Beispiel umfasst die 'Perfect Your Yoga Balance Poses' Collection insgesamt acht Sitzungen und bietet eine Abfolge von stehenden Posen und Armbalancen. Sie beginnen mit 10-minütigen Workouts und werden zu längeren Workouts. Sie können jede der Übungen oder die gesamte Serie wiederholen, um Ihr Gleichgewicht weiter zu verbessern.

The Wind Down for a Better Bedtime umfasst 14 Sitzungen, während die 30-Tage-Kernherausforderung 30 Sitzungen umfasst, sodass jede Kollektion je nach gewähltem Ziel unterschiedlich ist.

Um Sammlungen anzuzeigen, stellen Sie sicher, dass Sie am 10. Januar 2022 die neueste Software verwenden.

Öffnen Sie dann die Fitness-App auf Ihrem iPhone oder iPad und tippen Sie unten in der Mitte auf den Reiter Fitness+. Sammlungen werden in einem eigenen Abschnitt angezeigt, z. B. New Workouts, New Meditations und Time to Walk.

Beste iPhone Apps 2021: Der ultimative Leitfaden von Maggie Tillman · 7 Januar 2022