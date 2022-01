Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Apples Fitness+ konkurriert mit Fiit und Peloton , aber bei der Einführung fehlten ein paar Funktionen . Ein Update ist jedoch dabei, es zu einem aufregenderen Angebot zu machen.

Ab dem 10. Januar 2022 wird Fitness+ einige neue Funktionen hinzufügen, darunter Sammlungen und Time to Run, während die Funktionen Time to Walk und Artist Spotlight ebenfalls erweitert werden.

Sammlungen sind eine kuratierte Reihe von Workouts und Meditationen, die den Benutzern helfen sollen, ihre Ziele zu erreichen, indem sie je nach gewählter Sammlung einen vorgeschlagenen Plan für die folgenden Tage oder Wochen anbieten.

Zum Start werden sechs Kollektionen verfügbar sein, bestehend aus 30-Tage-Kernherausforderung, Verbesserung Ihrer Haltung mit Pilates, Perfektionierung Ihrer Yoga-Balance-Posen, Laufen Sie Ihre ersten 5 km, stärken Sie Ihren Rücken, dehnen Sie Ihre Hüften und entspannen Sie sich für eine bessere Schlafenszeit.

Time to Run ist eine Erweiterung der Time to Walk-Reihe und soll Benutzern helfen, bessere und beständigere Läufer zu werden. Es wird drei Episoden zum Start geben, wobei sich jede Episode auf eine beliebte Laufstrecke an einem ikonischen Ort konzentriert, gepaart mit einer kuratierten Playlist, die auf die Intensität, den Ort und das Coaching des Laufs abgestimmt ist.

Die drei Folgen werden London, Brooklyn und Miami Beach sein. Ab dem 10. Januar 2022 wird jeden Montag eine neue Episode von Time to Run veröffentlicht. Sie benötigen eine Apple Watch und ein Paar Bluetooth-Kopfhörer .

Wie bereits erwähnt, wird das Fitness+-Update auch eine dritte Staffel der Time to Walk-Serie enthalten, und es wird auch zusätzliche Künstler-Spotlights geben, darunter neue Workouts mit Musik von Ed Sheeran, Pharrell Williams, Shakira und den Beatles.

Beste iPhone Apps 2021: Der ultimative Leitfaden von Maggie Tillman · 7 Januar 2022