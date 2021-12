Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Auf der WWDC 2021 im Juni sagte Apple, dass iOS 15 und watchOS 8 es iPhone- bzw. Apple Watch-Besitzern ermöglichen würden, digitale Hotelschlüssel auf ihren Geräten zu speichern. Seitdem wurde wenig über das Feature gesagt, aber jetzt scheint es live zu gehen, beginnend mit Hyatt Hotels.

Apple-Nutzer können nun eine digitale Version ihrer Hotel-Keycard in der Apple Wallet-App hinterlegen und so über ihr iPhone oder ihre Apple Watch Zutritt zu ihren verschlossenen Hotelzimmern erhalten. Bei der Markteinführung gab Hyatt bekannt, dass es die Funktion in sechs Hotels in den USA unterstützt.

Sie können Apple Wallet direkt über die App eines Hotelanbieters eine Schlüsselkarte hinzufügen.

Halten Sie danach Ihr iPhone oder Ihre Apple Watch an das NFC-fähige Türschloss Ihres Hotelzimmers, um es zu entsperren. Sie können Apple Wallet jederzeit nach der Zimmerreservierung eine Schlüsselkarte hinzufügen, das Zimmer wird jedoch erst zu Ihrer Check-in-Zeit entsperrt. Sie müssen sich auch noch an der Rezeption einchecken, bevor Sie es überhaupt nutzen können.

Die digitale Schlüsselkartenfunktion von Apple unterstützt auch den Express-Modus in Apple Wallet. Das bedeutet, dass Sie Ihre Identität nicht jedes Mal mit Face ID oder Touch ID authentifizieren müssen, um Ihr Zimmer zu entsperren. Und sollte Ihr Gerät jemals in den Gangreserve-Modus wechseln, können Sie Ihr Gerät dennoch bis zu fünf Stunden lang als Schlüsselkarte verwenden. Apple sagte auch, dass seine Wallet-App Ihren Schlüssel nach dem Auschecken automatisch archiviert.

Die sechs Hyatt-Standorte, an denen Sie jetzt Ihr iPhone oder Ihre Apple Watch verwenden können, um eine Schlüsselkarte zu speichern, sind:

Andaz Maui im Wailea Resort in Maui

Hyatt Centric Key West Resort und Spa in Key West

Hyatt House Chicago/West Loop-Fulton Market in Chicago

Hyatt House Dallas/Richardson in Garland, Texas

Hyatt Place Fremont/Silicon Valley im Silicon Valley

Hyatt Regency Long Beach in Long Beach

Hyatt plant schließlich, den Support für alle Standorte weltweit einzuführen. Außerdem wird Apple Wallet nächstes Jahr damit beginnen, von der Regierung ausgestellte Ausweise zu speichern.