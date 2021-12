Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Während einer Unleashed- Veranstaltung im Oktober dieses Jahres stellte Apple einen günstigeren Plan für Apple Music namens Apple Music Voice Plan vor. Das in Cupertino ansässige Unternehmen scheint laut einem neuen Bericht nun kurz davor zu stehen, diese neue Stufe seines Musik-Streaming-Dienstes auf den Markt zu bringen.

Der Apple Music Voice Plan soll laut Federico Viticci von MacStories in den Update-Hinweisen für den Release-Kandidaten für das iOS 15.2-Softwareupdate aufgetaucht sein, was bedeutet, dass er bald für iPhone-Benutzer verfügbar sein könnte. Es wird voraussichtlich die Hälfte des Preises eines einzelnen Apple Music-Abonnements kosten – etwa 4,99 US-Dollar pro Monat in den USA –, bietet jedoch weiterhin Zugriff auf die gesamte Bibliothek von Apple Music mit 90 Millionen Songs.

Das kommende iOS 15.2-Update für iPhone-Benutzer wird voraussichtlich auch die Legacy-Kontaktfunktion und eine Kommunikationssicherheitsfunktion enthalten, die Nacktbilder für Kinder, die Nachrichten verwenden, unscharf macht. Denken Sie daran, dass Betaversionen für Entwickler und Benutzer entwickelt wurden, um geplante Updates zu testen.

Während der Testphase können Fehler aufgedeckt werden, die dazu führen können, dass Apple den Start einiger Funktionen verzögert.

Apple hat sich noch nicht zum Veröffentlichungsdatum von iOS 15.2 oder dem Apple Music Voice Plan geäußert. Weitere Informationen zur neuen Stufe finden Sie in unserem Leitfaden:

