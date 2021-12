Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Apple hat die 15 besten Apps und Spiele im App Store im Jahr 2021 sowie die beliebtesten vorgestellt.

Die jährlichen App Store Awards würdigen nur 15 Apps und Spiele aus den Millionen, die für das ständig wachsende Angebot an Geräten verfügbar sind. Alle Apps, die in den letzten 12 Monaten für iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV und Mac-Plattformen veröffentlicht wurden, standen zur Diskussion, aber das ist die Crème de la Crème.

Es zeigt auch die beliebtesten Apps des Jahres in mehreren Kategorien, basierend auf Benutzer-Downloads.

Von diesen wurde in Großbritannien die NHS-App am häufigsten heruntergeladen, mit der Sie Ihren Impfstatus anzeigen können – ein wahres Zeichen für die Zeit, in der wir heute leben. Es übertraf alljährlich beliebte iPhone-Apps wie WhatsApp, TikTok und YouTube.

Es überrascht jedoch nicht, dass Apps wie Microsoft Teams und Zoom immer noch die Download- Charts für iPad-Apps dominierten, wobei viele weiterhin von zu Hause aus arbeiten, anstatt an persönlichen Besprechungen teilzunehmen. Auch der Hauslieferdienst nahm zu.

Bei den App Store Awards gibt es fünf Top-Apps, fünf Top-Spiele und weitere fünf, die die besten Apps sind, basierend auf einem Trend, von dem Apple sagt, dass er in diesem Jahr die Downloads dominiert.

Die besten Apps sind:

TomTom Go Navigation App ist eine mobile Premium-Navigations-App für alle Fahrer mit einer kostenlosen dreimonatigen Testversion von Pocket-lint International Promotion · 2 December 2021

iPhone App des Jahres: Toca Life World von Toca Boca.

Toca Life World von Toca Boca. iPad-App des Jahres: LumaFusion von LumaTouch.

LumaFusion von LumaTouch. Mac-App des Jahres: Craft, von Luki Labs Limited.

Craft, von Luki Labs Limited. Apple TV App des Jahres: DAZN, von der DAZN Group.

DAZN, von der DAZN Group. Apple Watch App des Jahres: Carrot Weather von Grailr.

Die besten Spiele sind:

iPhone-Spiel des Jahres: League of Legends: Wild Rift von Riot Games.

League of Legends: Wild Rift von Riot Games. iPad-Spiel des Jahres: MARVEL Future Revolution von Netmarble Corporation.

MARVEL Future Revolution von Netmarble Corporation. Mac-Spiel des Jahres: Myst von Cyan.

Myst von Cyan. Apple TV-Spiel des Jahres: Space Marshals 3 von Pixelbite.

Space Marshals 3 von Pixelbite. Apple Arcade-Spiel des Jahres: Fantasian von Mistwalker.

Apples großer Trend in diesem Jahr ist "Verbindung", daher wurden die fünf Gewinner-Apps ausgewählt, da sie dazu beigetragen haben, Menschen "auf sinnvolle Weise zusammenzubringen".

Dazu gehören die Dating-App Bumble, das Multiplayer-Spiel Among Us!, die Kreativitäts-App Canva, die Essens-App EatOkra und das soziale Netzwerk Peanut.

Die 15 Apps unterscheiden sich stark von der Liste der am häufigsten heruntergeladenen Apps im Jahr 2021, die immer noch stark von dem hybriden Leben dominiert wird, das wir seit März 2020 führen.

NHS-App

WhatsApp Messenger

Tick Tack

Instagram

YouTube: Ansehen, Anhören, Streamen

Microsoft Teams

Snapchat

Facebook

Google Maps

Bote

NHS COVID-19

Uber Eats: Essenslieferung

ZOOM Cloud-Meetings

Amazonas

Spotify Neue Musik und Podcasts

Shop: Paket- & Bestelltracker

Gmail – E-Mail von Google

Mein McDonalds UK

Netflix

Deliveroo: Essenslieferung

Fahrtheorie-Test 4 in 1 Kit

Offizielles DVSA-Theorie-Testkit

Die Wunderwochen

Tasche zeugen

CITB Op/Spec HS&E-Test 2019

Wald - Ihre Fokusmotivation

TouchRetuschieren

Squeezy NHS Beckenboden App

Facetune

Freya • Surge-Timer

Wetter mit dunklem Himmel

AutoSleep Verfolgen Sie den Schlaf auf der Uhr

Fahrtheorie von James May

CITB MAP HS&E-Test 2019

Site Audit Pro

Da Vinci Eye: AR-Kunstprojektor

Kohlenhydrate & Kalorien: Ernährung & Diabetes

ChirpOMatic – Europa

Die TeamTOMM-App

WiFi jetzt Fernbedienung

Unter uns!

Roblox

Projekt-Makeover

Wassersortierpuzzle

High Heels!

Count Masters: Crowd Runner 3D

8-Ball-Pool™

Magic Tiles 3: Klavierspiel

Shortcut-Lauf

U-Bahn-Surfer

BitLife - Lebenssimulator

Regenrinne

Stacky Dash

Call of Duty®: Mobil

Punktzahl! Held 2

Brückenrennen

Parkstau 3D

Pokémon GO

Glücklicher Drucker

Nagelstudio 3D

Minecraft

Fußballmanager 2021 Mobil

Monopol

Kopf hoch!

Bloons TD 6

Pest Inc.

The Chase: Ultimate Edition

Mein Kind Lebensborn

Geometrie Dash

Wendepunkt

Taschenbau

Countdown - Die offizielle TV-Show-App

Verdiene um zu sterben 2

Bloons TD 5

True SkateCluedo: Die offizielle Edition

Das Spiel des Lebens 2

Grand Theft Auto San Andreas

Incredibox

Haltbar

ZOOM Cloud-Meetings

Microsoft Teams

YouTube: Ansehen, Anhören, Streamen

Netflix

Disney+

Amazon Prime Video

Google Chrome

BBC iPlayer

Tick Tack

Microsoft Word

ITV Hub: TV-Player & Catchup

Alle 4 – Live & On Demand ansehen

Amazonas

Spotify Neue Musik und Podcasts

Facebook

Bote

Gmail – E-Mail von Google

Sky Go

Google

Microsoft Powerpoint

Zeugen

GoodNotes 5

Bekanntheit

Nachrichten für WhatsApp auf dem iPad

Fahrtheorie-Test 4 in 1 Kit

Bring deinem Monster das Lesen bei

Klicken Sie auf die Schaltfläche Mathematik

Buchstabierschuppen

Offizielles DVSA-Theorie-Testkit

Toca Life: Krankenhaus

Duett-Anzeige

Jacquie Lawson Adventskalender

Toca Küche 2

Affinity-Designer

Affinitätsfoto

Toca Life: Nachbarschaft

LumaFusion

Toca Life: Urlaub

Nummernblöcke: Verstecken und Suchen

Nummernblöcke: Kartenspaß!

Unter uns!

Roblox

Handyhülle DIY

Projekt-Makeover

Magic Tiles 3: Klavierspiel

Haar-Challenge

Fliesen Hop - EDM Rush

Blob Runner 3D

DOP 2: Einen Teil löschen

Chat-Meister!

Shortcut-Lauf

Lehrersimulator

U-Bahn-Surfer

Brückenrennen

Acrylnägel!

io

Count Masters: Crowd Runner 3D

Menschen formen

Wassersortierpuzzle

Mario Kart-Tour

Minecraft

Monopol

Bloons TD 6

Fußballmanager 2021 Touch

Fußballmanager 2021 Mobil

Pest Inc.

The Chase: Ultimate Edition

Geometrie Dash

Stardew Valley

Das Spiel des Lebens 2

Fünf Nächte bei Freddy

Wendepunkt

Cluedo: Die offizielle Ausgabe

PAW Patrol: Abenteuerbucht!

Mein Kind Lebensborn

Mensch: Fall flach

LEGO® Jurassic World™

Terrarien

Ultimative benutzerdefinierte Nacht

RFS - Real Flight Simulator



Sonic Racing

Mini-Autobahnen

Cut the Rope Remastered

Skate-Stadt

PAC-MAN Party Royale

NBA 2K21 Arcade-Edition

Angry Birds Reloaded

SpongeBob: Patty Pursuit

Heiße Lava

Hinterhältiger Sasquatch

Obst Ninja Klassiker+

Rayman Mini

SongPop-Party

Schloss Crossy Road

Fremde

Solitär von MobilityWare +

WAS DER GOLF?

LEGO® Schlägereien

Ozeanhorn 2

Turmexplosion