(Pocket-lint) - Während seines Unleashed- Events im Oktober 2021 stellte Apple einen günstigeren Plan für Apple Music vor.

Die neue Stufe mit dem Namen „ Apple Music Voice Plan “ kostet die Hälfte des Preises eines einzelnen Apple Music-Abonnements – bietet aber dennoch Zugriff auf den gesamten Katalog des Musikdienstes mit 90 Millionen Songs. Es gibt natürlich einige Vorbehalte. Hier ist, was Sie über Apple Music Voice Plan wissen müssen und ob es einen Versuch wert ist.

Einfach ausgedrückt, mit dem Apple Music Voice Plan können Sie auf alle Apple Music zugreifen, dies jedoch nur über die Sprachsteuerung. Mit anderen Worten, Sie müssen Musik über ein Siri-fähiges Gerät wie einen HomePod Mini, AirPods oder ein iPhone abspielen. Mit einem Apple Music Voice Plan-Abonnement können Sie Siri bitten, alles in der Apple Music-Bibliothek abzuspielen – einschließlich vollständiger Alben, einzelner Songs und Apples Playlists. Es gibt keine Begrenzung bei der Songauswahl oder der Anzahl der verfügbaren Sprünge.

Mit einem Apple Music Voice Plan kannst du die Apple Music App nicht verwenden, um dein Hörerlebnis manuell zu steuern, wie dies bei einer anderen Abonnementstufe möglich ist. Das liegt daran, dass die Apple Music-App nur für Voice Plan-Benutzer eine ganz andere Benutzeroberfläche hat. Es wird reduziert, um nur Musikvorschläge und Ihren letzten Hörverlauf anzuzeigen. Es gibt auch einen speziellen Abschnitt, in dem Sie lernen, wie Sie über Siri-Sprachbefehle mit Apple Music interagieren.

Um also den neuesten Song von Taylor Swift abzuspielen, müssen Sie Siri fragen ("Hey Siri, spiele [x] von Taylor Swift"). Wenn Sie die Apple Music App wirklich nutzen möchten, um Ihr Hörerlebnis vollständig zu steuern, sollten Sie stattdessen ein Einzel- oder Familienabo abschließen.

In diesen USA kostet der Apple Music Voice Plan 4,99 USD pro Monat.

Apple Music kostet normalerweise 9,99 USD pro Monat für Einzelpersonen oder 14,99 USD pro Monat für Familien. Ein ermäßigter Plan für Studenten ist für 4,99 USD pro Monat erhältlich.

Ja, jeder Kunde mit eigener Apple-ID kann eine kostenlose 7-Tage-Testversion des Apple Music Voice Plans testen.

Der Apple Music Voice Plan ist mit jedem Siri-fähigen Gerät kompatibel, das Apple Music abspielen kann. Es funktioniert mit iPhone, iPad, Mac, Apple TV, HomePod, AirPods und CarPlay. Hardwareintegrationen von Drittanbietern wie Apple Music für Echo oder Samsung Smart TVs werden nicht unterstützt.

Wie bereits erwähnt, bietet der Apple Music Voice Plan vollen Zugriff auf den Apple Music-Katalog.

Sie können Siri bitten, einen beliebigen Titel in der Bibliothek oder eine der verfügbaren Wiedergabelisten oder Radiosender abzuspielen. Apple erweitert sogar seine thematischen Playlists, sodass Sie Siri bitten können, "die Dinnerparty-Playlist abzuspielen", um sofort mit dem Streaming von Melodien zu beginnen. Es gibt Zehntausende von Playlists – darunter Hunderte von neuen Stimmungs- und Aktivitäts-Playlists, personalisierte Mixes und Genre-Sender – die du dir mit dem Apple Music Voice Plan anhören kannst.

Apple sagte, dass seine Playlists von „Redaktionsexperten“ erstellt wurden und nur für Sprache optimiert sind. Bitten Sie Siri, "etwas Cooles zu spielen" oder "eher so zu spielen". Sie können sogar bestimmte Playlists mit Namen versehen, z. B. New Music Daily, Rap Life, Todays Hits, Todays Country, A-List Pop, R&B Now und mehr.

Du kannst dich direkt über die Apple Music App für den Apple Music Voice Plan anmelden oder indem du Siri fragst ("Hey Siri, starte meine Apple Music Voice Testversion").

Apple sagte, dass der Apple Music Voice Plan später im Jahr 2021 verfügbar sein wird.

Es startet in den USA, Großbritannien, Australien, Österreich, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Hongkong, Indien, Irland, Italien, Japan, Mexiko, Neuseeland, Spanien und Taiwan.

Mit dem Voice-Plan erhalten Sie nur zu einem niedrigeren Preis als mit den Einzel- oder Familienplänen Zugriff auf den Apple Music-Katalog. Es ist für Gelegenheitshörer, die Siri schnell und einfach zum Abspielen von Musik bringen möchten – ohne sich mit der Apple Music-App herumschlagen oder stundenlang Playlists erstellen zu müssen. Um es klar zu sagen, es ist keine Gebühr, Siri dazu zu bringen, Musik zu spielen. Wenn Sie Titel von oder auf iTunes haben, können Sie diese weiterhin mit der Apple Music App abspielen und sie wie zuvor mit der Stimme steuern.

Lohnt es sich also, es zu versuchen? Sicher warum nicht? Wenn Sie sich so unsicher sind, schauen Sie sich einfach die kostenlose 7-Tage-Testversion an und dann gibt es nichts zu verlieren.

Sehen Sie sich den ausführlichen Leitfaden von Pocket-lint zu Apple Music an, um mehr darüber zu erfahren, wie der Musik-Streaming-Dienst von Cupertino kostet und normalerweise funktioniert.