(Pocket-lint) - Ein US-Richter hat im Fall Epic gegen Apple eine einstweilige Verfügung erlassen und den Cupertino-Riesen angewiesen, App-Entwicklern die Möglichkeit zu geben, alternative Zahlungen zu akzeptieren, die nicht über Apple selbst erfolgen.

Als Teil des Epic vs. Apple-Falls heißt es in der Anordnung, dass Apple "dauerhaft daran gehindert und untersagt ist, Entwicklern zu verbieten, in ihre Apps und ihre Metadaten Schaltflächen, externe Links oder andere Handlungsaufforderungen aufzunehmen, die Kunden zu Kaufmechanismen leiten". Grundsätzlich kann Apple Entwickler nicht mehr dazu zwingen, nur noch In-App-Käufe über Apples eigenes Geldsystem anzubieten. Sie werden in der Lage sein, die an Apple pro Einkauf gezahlte Gebühr (in der Regel rund 30 Prozent) effektiv zu umgehen.

Dies war das Hauptargument im Fall Epic, in dem das Fortnite-Studio gewarnt und dann gesperrt wurde, weil es Fans Rabatte gewährte, wenn sie Spielwährung außerhalb der iOS-App kauften.

Das gesamte Urteil kann hier eingesehen werden , wie von The Verge gepostet. Es könnte auch erhebliche Auswirkungen auf Google haben, das derzeit auch mit Epic Games in einem eigenen Gerichtsverfahren verwickelt ist. Auch hier geht es darum, alternative Zahlungsmethoden und Links in Apps anzubieten.

Interessanterweise zeigt das Urteil auch, dass 70 Prozent der App-Store-Einnahmen aus Spielen stammen. Wenn also weder Apple noch Google so viel aus den In-App-Käufen machen können, fragen wir uns, ob es signifikante Änderungen bei der Art und Weise geben wird, wie bestimmte Apps eingeführt werden Zukunft.

Die Zeit wird es an dieser Front zeigen. Im Moment könnte dies der erste wichtige Schritt sein, um Fortnite wieder auf ein iPhone und iPad zu bringen. Aber halten Sie in der Zwischenzeit nicht den Atem an.