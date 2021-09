So fügen Sie einen Führerschein oder eine staatliche ID zu Apple Wallet hinzu

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Apple hat kürzlich angekündigt , dass Sie Ihrem virtuellen Apple Wallet einen US-Führerschein oder einen staatlichen Ausweis hinzufügen können , und während zunächst nur acht Staaten die Digitalisierung von Dokumenten unterstützen, verspricht Apple, dass in Kürze weitere folgen werden.

Wenn Sie wissen möchten, wie Sie Ihrem Apple Wallet Ihren Führerschein oder Ihre staatliche ID hinzufügen, folgen Sie den Anweisungen.

Das Hinzufügen eines Führerscheins zu Apple Wallet ist dem Hinzufügen einer Kredit- oder Debitkarte sehr ähnlich, jedoch mit einigen zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen. Um zu beginnen, tippen Sie einfach auf das +-Symbol in der oberen rechten Ecke der Apple Wallet-App und wählen Sie dann die Option „Führerschein“ oder „State ID“ aus .

Sie müssen dann einen klaren Fotoscan der Vorder- und Rückseite Ihres Führerscheins machen, bevor Sie aufgefordert werden , ein Selfie zur Überprüfung des Status zu machen. Sowohl Apple als auch die lokalen Regierungen der Bundesstaaten möchten sicherstellen, dass jemand nicht einfach zwei schnelle Fotos Ihrer Lizenz schnappen und einen wirklich schnellen Identitätsdieb begehen kann.

Um weiter zu verhindern, dass Betrüger die Identität einer anderen Person zu ihrer Brieftasche hinzufügen, werden Sie als nächstes aufgefordert, "während des Einrichtungsprozesses eine Reihe von Gesichts- und Kopfbewegungen durchzuführen".

Leider konnten wir den Vorgang des Hinzufügens eines Führerscheins zu Apple Wallet hier noch nicht selbst testen, aber wir können uns nur vorstellen, dass es ähnlich wie bei anderen In-App-Authentifizierungssystemen wie Tinder funktioniert, bei denen Sie eine Serie absolvieren müssen von Selfies mit bestimmten Kopf- und Handausrichtungen, um zu beweisen, dass Sie wirklich am anderen Ende sind.

Das Verifizierungssystem von Tinder, ein Verfahren, das wahrscheinlich der Verifizierungsmethode für staatliche IDs ähnelt, die erforderlich ist, um deinen Führerschein zu Apple Wallet hinzuzufügen.

Apple sagt, dass der ausstellende Staat nach dem Einreichen der richtigen ID-Scans und Selfies die Identität des Benutzers überprüft und die Legitimität der Digitalisierungsanfrage vor der Genehmigung bestätigt, was bis zu einigen Tagen dauern kann.

Es gibt noch keine Informationen darüber, wie genau die örtlichen Polizeibehörden mit den Führerscheinen von Apple Wallet umgehen werden. Bewahren Sie daher Ihre physische Karte in der Zwischenzeit immer in Ihrer tatsächlichen Brieftasche auf. Bei Reisen über ausgewählte Flughäfen hofft Apple jedoch, dass dies eine andere Geschichte ist, da das Unternehmen bereits die TSA-Unterstützung für die Funktion an Flughäfen in den ganzen Vereinigten Staaten angekündigt hat – obwohl derzeit nicht bekannt ist, welche Flughäfen dies konkret unterstützen.

Es sieht so aus, als ob die Antwort tatsächlich lautet: Ja.

Apple wirbt, dass Flughäfen ausgewählt haben, bereits über dedizierte Sicherheitslinien mit spezialisierten Lesegeräten, die eine Apple Watch- oder iPhone-ID verarbeiten können, und betont nachdrücklich die Sicherheit der Methode und besteht darauf, dass "Benutzer ihr Gerät nicht entsperren, zeigen oder übergeben müssen, um es zu präsentieren". ihren Ausweis".

Um Ihre ID an einem Flughafen zu scannen, um die TSA zu passieren, müssen Sie nur Ihre Apple Wallet öffnen, Ihren Führerschein auswählen und dann entweder Face ID, Touch ID oder Ihren Passcode verwenden, um die Gültigkeit der ID zu authentifizieren.

Derzeit unterstützen nur acht Staaten das Feature. Diese Staaten sind:

Was ist der Pocket-Lint täglich und wie bekommt man ihn kostenlos? von Stuart Miles · 5 September 2021

Arizona

Connecticut

Georgia

Iowa

Kentucky

Maryland

Oklahoma

Utah

Wenn Sie mehr über Apple Pay und die damit verbundene Apple Wallet erfahren möchten, lesen Sie unsere vollständige Erklärung hier .