Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Apple hat lange mit Krediten experimentiert und verschiedene Zahlungsmethoden für Benutzer ausprobiert. Zuletzt wird die Apple Card angeboten. Darüber hinaus können Benutzer mit ihrer Apple Card Apple-Geräte zu zinsfreien monatlichen Zahlungen kaufen. Auch wenn Sie sich nicht für die Apple Card angemeldet haben, können Sie jetzt auf der Registerkarte von Apple möglicherweise "jetzt kaufen, später bezahlen".

Laut Bloomberg arbeitet Apple mit Goldman Sachs zusammen, um bei jeder Apple Pay-Transaktion ein Affirm- oder Klarna-ähnliches Erlebnis zu bieten – keine Apple Card erforderlich. Anstatt also den vollen Kaufpreis im Voraus zu zahlen, können Sie möglicherweise im Laufe der Zeit in Raten zahlen. Dies alles wird in Apple Pay und damit in Hunderte Millionen von Apple-Geräten weltweit einbacken.

Sie zahlen in vier zinsfreien Raten über zwei Wochen, wenn Sie "Apple Pay in 4" auswählen, heißt es in dem Bericht, oder Sie können Zinsen über mehrere Monate zahlen, wenn Sie "Apple Pay monatliche Raten" auswählen. Es gibt keine Bonitätsprüfung, und einige Pläne werden nicht einmal Verspätungsgebühren haben.Es ist unklar, wie viel Zinsen Apple verlangen wird, geschweige denn, wann das Unternehmen den Dienst einführt.

Während Sie bei dem Gedanken, in Schulden geraten zu sein, vor allem bei Apple die Nase rümpfen mögen, wird die Möglichkeit, Waren im Rahmen eines Zahlungsplans zu kaufen, wahrscheinlich eine beliebte Funktion für Menschen auf der ganzen Welt sein, die von Gehaltsscheck zu Gehaltsscheck leben und es schwer haben um die Vorlaufkosten für Dinge zu schlucken, seien es Apple-Geräte oder sogar so etwas wie ein Rasenmäher bei Home Depot.

Flexiblere Zahlungsmöglichkeiten wünschen sich viele Verbraucher, und Apple ist sich offenbar bewusst.

