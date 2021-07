Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Apple hat kürzlich einen neuen iCloud+-Abonnementdienst eingeführt , der eineVPN-ähnliche Funktion namens Private Relay enthält. Hier ist alles, was Sie dazu wissen müssen.

An jedem beliebigen Tag können Sie eine Vielzahl von Netzwerken verwenden, um im Internet zu surfen, sei es das Internet zu Hause oder öffentliches WLAN, wenn Sie unterwegs sind. Hinter den Kulissen können Netzwerkanbieter und Websites Ihre Identität und Ihren Browserverlauf kombinieren, um detaillierte Profile über Sie zu erstellen. Um Ihre Identität und Privatsphäre online zu schützen (insbesondere über den Safari-Browser), bietet Apple jetzt Private Relay über iCloud+ an.

Mit Private Relay können Sie Safari auf eine von Apple als "noch sicherere und privatere Art" beschriebene Weise durchsuchen. Es stellt sicher, dass der Datenverkehr, der Ihr Gerät verlässt, verschlüsselt ist – sodass niemand ihn abfangen und lesen kann – und alle Ihre Anfragen werden über zwei separate Internet-Relays geleitet. Es ist ziemlich geekiges Zeug, aber das Endergebnis ist, dass niemand, einschließlich Apple, sehen kann, wer Sie sind oder welche Websites Sie besuchen. Dies geschieht auch, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.

Mit anderen Worten, Private Relay wird das integrierte virtuelle private Netzwerk von Safari sein.

Die Sache ist die, Apple hat sehr darauf geachtet, Private Relay nicht als VPN zu bezeichnen. Das liegt daran, dass es nicht so funktionsreich ist wie ein typisches VPN. Sie können Private Relay beispielsweise nicht verwenden, um in den USA zu Geo-Hop und Netflix Kanada anzusehen. Es kann jedoch alle Ihre Verbindungen verschlüsseln, einschließlich aller Legacy-Verbindungen, die kein HTTPS verwenden, um Ihre echte IP-Adresse zu verschleiern. Es verhindert auch, dass jemand, sogar Apple, weiß, wer Sie sind und wo Sie im Internet eine Verbindung herstellen.

Mit Private Relay können Sie den Standort Ihrer IP-Adresse auswählen. Sie können Ihre „allgemeine IP-Adresse“ wählen (damit Websites Ihnen noch einige Standortdaten liefern können) oder Sie können eine IP-Adresse irgendwo in Ihrem Land und Ihrer Zeitzone wählen (für mehr Anonymität, aber weniger zugeschnittene Online-Inhalte). Das bedeutet, dass Private Relays immer noch Ihren ungefähren vorhandenen geografischen Standort verwendet, sodass Sie ihn nicht für andere VPN-Aktivitäten wie das Streamen von Netflix-Inhalten aus einem anderen Land verwenden können.

Private Relay ist jedoch tatsächlich sicherer als ein herkömmliches VPN. Apple verschleiert Ihre identifizierenden IP-Adressinformationen und sendet sie dann an einen zweiten Server, um eine temporäre IP-Adresse zuzuweisen, was bedeutet, dass Ihre Informationen zweimal maskiert werden und weder Apple, das von ihm verwendete Drittanbieter-Relay-Unternehmen noch die von Ihnen besuchte Website können dich verfolgen.

Zunächst wird es in einigen Ländern aufgrund von "regulatorischen Einschränkungen" nicht verfügbar sein. Zu diesen Ländern gehören ab Juli 2021 China, Weißrussland, Kolumbien, Ägypten, Kasachstan, Saudi-Arabien, Südafrika, Turkmenistan und Uganda. Außerdem funktioniert Private Relay nur mit Safari und ist damit viel eingeschränkter als andere VPN-Dienste, da Sie es in keinem Browser oder in keiner App verwenden können.

Sie benötigen ein Apple-Gerät mit iOS 15, iPadOS 15 oder macOS Monterey. Sie müssen auch einen iCloud-Plan abonnieren. Sobald Sie all das haben, können Sie Private Relay aktivieren.

Gehe zu Einstellungen > Apple ID > iCloud > Privates Relay Privates Relais einschalten

Gehen Sie zu Systemeinstellungen > Apple ID > iCloud Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Privates Relais.

Private Relay ist als kostenloses Add-on für iCloud+-Abonnenten enthalten.

Mit iCloud+ erhalten Sie Zugriff auf grundlegende iCloud-Funktionen – wie Fotos, Backup und iCloud Drive – sowie auf Premium-Funktionen wie Private Relay.

Diese neuen Funktionen stehen allen iCloud-Abonnenten zur Verfügung, und alle iCloud+-Pläne können mit Personen in derselben Familienfreigabegruppe geteilt werden. Apple ändert auch nicht die Preise von iCloud, weshalb Sie sich fragen, warum das Unternehmen einen neuen Namen "iCloud +" entwickelt hat, wenn er das gleiche kostet wie iCloud und einfach neue Funktionen für alle hinzufügt.

Mehr über iCloud+ erfahren Sie in unserem separaten Guide:

Nun, iCloud-Abonnenten werden im Herbst 2021 auf iCloud+ aktualisiert, wenn iOS 15, iPadOS 15 und macOS Monterey verfügbar sind. In diesem Fall können Sie Private Relay verwenden