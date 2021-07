So kündigen Sie Apple TV+ oder andere Apple-Abonnements

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wenn Sie einer der vielen Menschen sind, die beim Kauf eines Apple-Geräts von einem kostenlosen Abonnement für Apple TV+ profitiert haben, fragen Sie sich jetzt viele, wie Sie dieses Abonnement kündigen können.

Der Ansatz ist je nach Gerät unterschiedlich, aber wir sind hier, um Sie durch alle Optionen zu führen.

Erstens ist es erwähnenswert, dass Sie Abonnements nicht über Ihr Apple-Konto in einem Browser über iCloud kündigen können - sie befinden sich in den spezifischen Apps, auf die sie sich beziehen.

Wenn Sie Apple TV+ kündigen möchten, finden Sie dies auf tv.apple.com . Wenn Sie angemeldet sind, klicken Sie einfach oben rechts auf das Kontosymbol, wählen Sie Einstellungen und scrollen Sie zum Ende der Seite, wo Sie Ihr Abonnement sehen.

Sie können dies auf jedem Gerät mit einem Browser tun, also auf PC, Mac, Android-Telefonen und allem anderen. Das gleiche gilt auch für Apple Music über music.apple.com und ist für viele Menschen die einfachste und einfachste Option, wenn Sie nur diese Abonnements kündigen möchten.

Für diejenigen, die ein iPhone oder iPad verwenden, sind die Dinge besser organisiert und Sie können auf verschiedene Arten auf Ihre Abonnements zugreifen.

In diesem Fall können Sie sich über den App Store oder in der Apple TV+ App abmelden. Beide sind gleich, weil es in Ihren Kontoeinstellungen ist.

Öffnen Sie einfach eine der beiden Apps, tippen Sie oben rechts auf das Kontosymbol und verwalten Sie dann die Abonnements. Sie sehen, wofür Sie bezahlen, damit Sie sich durchtippen und kündigen können.

Auf dem Mac haben Sie eine Reihe von Optionen, da Sie wieder zahlreiche Routen zu Ihrem Apple-Konto und dann die Abonnements haben, die Sie haben. Sie können einfach die obigen Browseroptionen verwenden, wenn Sie möchten.

Apple führt Sie normalerweise zu Apple Music, einem Kater aus den Tagen, als iTunes alles war (in der Tat gibt es auf Apples eigenen Hilfeseiten einen Link, der versucht, Music zu öffnen, um dies zu tun), aber Sie können auch auf Ihre Abonnements in der App zugreifen access Geschäft. Dies ist der gleiche Einstellungsbereich, als ob Sie über die Systemeinstellungen auf Ihr Apple-ID-Konto zugreifen - es ist also einfacher, direkt zum App Store zu gehen.

Öffnen Sie den App Store und tippen Sie unten links auf Ihr Symbol und dann oben auf der nächsten Seite auf "Informationen anzeigen". Scrollen Sie nach unten zu Verwalten und Sie sehen Abonnements – wo Sie durchklicken können, um alles zu kündigen, was Sie kündigen möchten.

Am einfachsten ist es, die oben beschriebene Browsermethode zu verwenden, ansonsten leitet Apple Sie zu Ihren Account-Abonnements in der Musik-App (ehemals iTunes) weiter.

Wenn dies installiert ist, ist es in Ordnung, aber wenn nicht, möchten Sie es nicht installieren, nur um ein Abonnement zu entfernen und dann die App erneut deinstallieren müssen, verwenden Sie also die Browsermethode.

Schreiben von Chris Hall.