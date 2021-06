Apple Podcasts erhält am 15. Juni einen kostenpflichtigen Abonnementdienst

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Apple Podcasts sollte etwas früher in diesem Jahr ein interessantes Update erhalten, das es Inhaltserstellern ermöglicht, Abonnements für Premium-Versionen ihrer Podcasts in Rechnung zu stellen.

Diese Änderung wurde etwas verzögert, wird aber laut E-Mails, die Apple an Podcaster gesendet hat, nun am 15. Juni starten, sodass alles in Kürze live gehen sollte.

Die große Änderung für Benutzer wird die Einführung eines neuen "Abonnieren"-Buttons in ihrer App für diejenigen Podcasts sein, die die Vorteile nutzen und neue Stufen anbieten.

Bezahlte Boni können das Entfernen von Werbung aus dem Hörerlebnis oder den frühen Zugriff auf Episoden umfassen, und es gibt ein wenig Spielraum für das, was angeboten werden könnte.

Im Gegensatz zu Spotify wird dies alles auch ein One-Tap-In-App-Kauf sein, was es sehr einfach macht, kostenpflichtige Abonnements zu Ihren Hörlisten hinzuzufügen. Es wird also interessant sein zu sehen, wie erfolgreich die Ergänzung ist.

Dies ist ein weiteres Zeichen dafür, dass der Krieg um die Vorherrschaft bei Podcasts möglicherweise zu einem Hintergrundfaktor geworden ist, aber immer noch sehr andauert, da Spotifys eigenes Premium-Abonnementsystem ebenfalls ziemlich neu gestartet wurde.

Schreiben von Max Freeman-Mills.