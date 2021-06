Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Auf der WWDC 2021 hat Apple eine neue systemweite Nachrichtenfunktion angekündigt, die darauf ausgelegt ist, Inhalte anzuzeigen, die zuvor mit Ihnen geteilt wurden. Passenderweise Shared with You genannt, funktioniert es beim Start mit sechs verschiedenen Apple-Apps, wie zum Beispiel Apple News. Es soll Ihnen das Wiedersehen von Dingen erleichtern, die Ihnen Freunde und Familie in Nachrichten senden, z. B. Artikel.

Am einfachsten ist es, sich "Für Sie freigegeben" als eine Apple-Nachrichtenfunktion vorzustellen, die einen neuen Abschnitt "Für Sie freigegeben" in der Apple Photos-App, Apple Music-App, Apple News-App, Safari-App, Apple Podcasts-App und Apple TV-App erstellt. Alle Inhalte, die in Nachrichten für Sie freigegeben wurden, werden in diesen Apple-Apps unter "Für Sie freigegeben" angezeigt, damit Sie schnell und einfach darauf zugreifen können.

Wenn Ihnen ein Freund ein Foto, eine Wiedergabeliste, einen Artikel, eine Website, einen Podcast oder einen Film in Nachrichten sendet, sehen Sie, dass der Inhalt in den Abschnitten "Für Sie freigegeben" Ihrer Apple-Apps angezeigt wird. Geteilte Fotos werden beispielsweise in der Fotos-App angezeigt, Wiedergabelisten in der Musik-App und Artikel in der Nachrichten-App und so weiter. Es ist einfach.

Während einer Demo von "Für Sie freigegeben" hat Apple gezeigt, dass der Abschnitt "Für Sie freigegeben" auf der Registerkarte "Jetzt anhören" der Apple Music-App angezeigt wird. Von dort aus können Sie ganz einfach eine geteilte Wiedergabeliste abspielen und sogar zu Ihrer Bibliothek hinzufügen.

In der Fotos-App befinden sich für Sie freigegebene Inhalte auf der Registerkarte Für Sie sowie unter Empfohlene Fotos und Erinnerungen. Mit Ihnen geteilte Fotos werden auch automatisch zu Ihrer Bibliothek hinzugefügt. Interessanterweise sagte Apple, dass Fotos intelligent genug sind, um die Bilder zu übertragen, die Ihnen "eigentlich wichtig sind" - Sie müssen sich also keine Sorgen um Screenshots oder Memes-Unordnung machen.

Die TV-App hat eine Zeile "Für Sie freigegeben". Dies hat alle Filme und zeigt Ihre Freunde in Nachrichten geteilt.

Apple hat keine Demos zur Funktionsweise von Shared with You in Apple News, Safari oder Podcasts bereitgestellt, aber man kann davon ausgehen, dass auch sie alle leicht zu erkennende "Shared with you" -Abschnitte mit Inhalten haben, die Sie gesendet haben in Nachrichten.

Nee. Apple sagte auch, dass Sie Inhalte schnell in Nachrichten anheften können, um sie in Für Sie freigegeben zu erhöhen. Ordentlich.

Mit dir geteilt wird in Nachrichten verfügbar sein und mit Apples Apps funktionieren, wenn iOS 15 , iPadOS 15 , tvOS 15 und macOS Monterey später in diesem Jahr auf den Markt kommen. Derzeit stehen Entwickler-Betas dieser Updates zum Testen zur Verfügung, und die öffentlichen Betas sollen diesen Sommer erscheinen. Aber Sie werden wahrscheinlich warten wollen, bis sie später in diesem Jahr offiziell eingeführt werden.

Da Shared with You noch nicht offiziell für Verbraucher verfügbar ist, können sich alle hier beschriebenen Änderungen ändern.

Schreiben von Maggie Tillman.