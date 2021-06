Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Während der WWDC 2021 kündigte Apple ein massives Update für FaceTime an, um es besser mit Zoom und anderen Videoanrufdiensten zu konkurrieren, die im vergangenen Jahr explodiert sind. Als Teil dieses Updates wurde eine neue Funktion namens SharePlay eingeführt, die FaceTime im Grunde zu einem Watch-Party-Dienst macht. Hier ist, was Sie wissen müssen.

Wenn Sie einen FaceTime-Anruf führen, können Sie mit SharePlay Musik für ein gemeinsames Hörerlebnis in Ihren Anruf einbringen, Filme und Fernsehsendungen mit Ihren Freunden synchron ansehen, während Sie in Echtzeit Gespräche führen, und Ihren Bildschirm teilen. Beim Start funktioniert es mit vielen Apps von Drittanbietern, einschließlich TikTok, sodass Sie alle Arten von Inhalten in Ihre FaceTime-Anrufe einbringen können.

SharePlay ist in der neuen FaceTime-App verfügbar, die noch in diesem Jahr offiziell mit den Software-Updates iOS 15 , iPadOS 15 und macOS Monterey eingeführt wird. Derzeit stehen Entwickler-Betas dieser Updates zum Testen zur Verfügung, und die öffentlichen Betas sollen diesen Sommer erscheinen. Aber Sie werden wahrscheinlich warten wollen, bis sie später in diesem Jahr offiziell eingeführt werden.

Mit SharePlay können Sie im Wesentlichen drei Dinge tun: Gemeinsam anhören, gemeinsam ansehen und Ihren Bildschirm teilen.

Angenommen, Sie führen einen FaceTime-Videoanruf mit einem Freund, der über einen Song oder ein Album spricht, das Sie lieben. Mit SharePlay können Sie sofort und einfach mit der Wiedergabe der besprochenen Musik beginnen. Alles, was Sie tun müssen, ist die Apple Music-App zu öffnen, den Song oder das Album zu suchen, auf Play zu drücken und gemeinsam zu hören. Die Musik wird für alle Teilnehmer des Anrufs synchron gestartet.

Das Beste daran ist, dass jeder Anrufer Songs zu einer Warteschlange hinzufügen und dann Wiedergabesteuerungen wie Pause oder Überspringen teilen kann.

Wenn Sie sich in einem FaceTime-Anruf befinden, können Sie SharePlay verwenden, um eine Watch-Party zu starten, oder das, was Apple als "Shared Content" bezeichnet. Öffnen Sie einfach die TV-App oder eine Streaming-App und drücken Sie auf Play. Sie und Ihre Freunde können dann synchron zuschauen.

Da SharePlay systemweit auf Apple-Geräten funktioniert, können Sie die Streaming-App verlassen und dann eine andere App öffnen, um beispielsweise zum Mitnehmen zu bestellen, und eine Bild-und-Bild-Ansicht lässt Sie weiterhin Ihre Freunde und das Video sehen, das Sie gerade sind genießen. Apple sagte, die Steuerelemente seien "immer mit nur einem Fingertipp zugänglich". Sie können sogar in Nachrichten springen, um zu chatten, während Sie zuschauen.

Wenn Sie es vorziehen, auf einem größeren Bildschirm anzusehen, können Sie das Video auf Ihr Apple TV erweitern und dort ansehen, während Sie den Moment mit Ihren Freunden über FaceTime auf Ihrem iPhone teilen. Trotz der Verwendung mehrerer Geräte sind alle synchron.

Bei der Demo von SharePlay verwendete Apple das Beispiel von jemandem, der Zillow-Angebote durchsucht und dies live mit seinen zukünftigen Mitbewohnern tun möchte. Die Bildschirmfreigabe ist eine einfache und effektive Möglichkeit, dies zu tun – und sie funktioniert auf allen Apple-Geräten.

Neben Apple Music und der Apple TV-App funktioniert SharePlay mit anderen beliebten Apps und Streaming-Diensten, denn Apple hat eine SharePlay-API für Entwickler entwickelt. Apple hat bereits angekündigt, mit bestimmten Partnern zusammenzuarbeiten, darunter Disney+, Hulu, HBO Max, die NBA-App, Twitch, TikTok, MasterClass, Zillow, Paramount+, ESPN+ und andere.

Da SharePlay für Verbraucher nicht offiziell verfügbar ist, ebenso wie die Updates für iOS 15, iPadOS 15 oder macOS Monterey, kann sich der Prozess zur Verwendung der Funktion zum Starten einer FaceTime-Watch-Party ändern.

Derzeit funktioniert der Prozess in der Entwickler-Beta wie folgt.

Starten Sie die neue FaceTime-App auf Ihrem iPhone oder iPad. Sie sehen zwei Optionen: Erstellen Sie einen Link Neues FaceTime. Tippen Sie auf Link erstellen. Sobald der Link angezeigt wird, tippen Sie auf die Schaltfläche „i“. Es befindet sich neben dem "FaceTime-Link" im kommenden Abschnitt. Wählen Sie im Menü die Option „Link teilen“.

Wählen Sie eine Methode aus, um den FaceTime-Anruflink zu teilen. Sie können per SMS, WhatsApp, E-Mail, Messenger usw. Sie können auch einfach den Link kopieren und zu einer App wechseln und auf diese Weise teilen.

In der ausführlichen Anleitung von Pocket-lint erfahren Sie mehr darüber, wie Sie über einen Link an einem FaceTime-Anruf teilnehmen können. Der Apple-Benutzer, der den FaceTime-Link erstellt hat, muss auf seinem Gerät auf die Schaltfläche "Häkchen" tippen, damit andere am Anruf teilnehmen können.

Sobald Sie und Ihre Freunde der Watch-Party beigetreten sind, starten Sie eine unterstützte Video-Streaming-App wie die TV-App, Disney+, Hulu oder Paramount+, wählen Sie einen Film oder eine Show aus, die Sie gemeinsam ansehen möchten, und das wars! Alle schauen dann synchron zu.

Die neue FaceTime-App enthält eine Menge weiterer Updates und Verbesserungen für ‌FaceTime‌, darunter räumliche Audiounterstützung, einen Sprachisolierungsmodus zum Blockieren von Hintergrundgeräuschen, eine Rasteransicht zum Anzeigen aller Teilnehmer und FaceTime-Links, die - zum ersten Mal - lassen können Android- und PC-Benutzer nehmen an Ihren FaceTime-Anrufen teil. Erfahren Sie hier alles über das neue FaceTime.

Schreiben von Maggie Tillman.