Apple Health Sharing: Was ist das und wie funktioniert es?

(Pocket-lint) - Apple wird seine Health-App in iOS 15 aktualisieren, mit der Benutzer ihre Gesundheitsdaten mit anderen teilen können.

Das ist großartig für diejenigen mit alternden Eltern, einer Erkrankung, die regelmäßig mit einem Arzt geteilt werden muss, oder vielleicht einem Personal Trainer, der sicherstellen möchte, dass Sie die von ihnen festgelegten Übungen ausführen. Aber wie das geht, haben wir uns genauer angeschaut, um herauszufinden, was auf uns zukommt.

Die neue Funktion kommt mit iOS 15 und ist auf Ihrem iPhone vorinstalliert. Sie müssen die Freigabe aktivieren, um Ihre Daten zu teilen, und nur Sie können die Freigabe veranlassen. Andere Personen können Sie nicht auffordern, Ihre persönlichen Gesundheitsdaten mit ihnen zu teilen.

Sie können auch direkt in der App sehen, mit wem Sie teilen oder wer mit Ihnen teilt, obwohl Sie daran denken müssen, das Teilen mit ihnen zu beenden, anstatt dass Apple nach einer bestimmten Zeit eine automatische Abschaltung anbietet.

Da es in die Health-App auf iOS integriert ist, können Sie alle Statistiken, die Sie bereits sammeln, teilen, einschließlich einiger neuer Ergänzungen speziell für iOS 15, das später im Jahr 2021 auf den Markt kommt, wie z.

Sie können einen der über 100 Datentypen freigeben, die bereits in der mit iOS vorinstallierten Apple Health-App enthalten sind, und Apple sagt, dass Benutzer die volle Kontrolle darüber haben, auf welche Daten andere zugreifen können, einschließlich der Möglichkeit, diese auf einem . zu verwalten Person-zu-Person-Basis.

Wenn Sie die Freigabe zum ersten Mal einrichten, werden Sie in der App durch einen Onboarding-Prozess geführt, um Ihnen bei der Auswahl relevanter Gesundheitsdaten für die Freigabe zu helfen, mit vorgeschlagenen Datenkategorien, in denen Sie Daten aus den letzten sechs Monaten haben.

Dazu gehören Dinge wie Ihre tägliche Schrittzahl, Herzfrequenz, Schlafdaten und andere Details, die Sie gesammelt haben, wie zum Beispiel Ihre Körpermaße.

Sie können auch auswählen, welche Gesundheitswarnungen Sie teilen möchten. Wenn Sie plötzlich eine erhöhte Herzfrequenz haben, werden die in Ihrem Netzwerk automatisch benachrichtigt.

Diese Warnungen umfassen Dinge wie Cardio-Fitness und sogar Lärm, der möglicherweise darauf hindeutet, dass Sie plötzlich auf einer viel befahrenen Straße nach draußen getreten sind, als Sie es nicht sollten.

Wenn eine Warnung auftritt, wird sie als Benachrichtigung an diejenigen weitergegeben, die die Daten teilen, und können dann wählen, ob Sie eine Nachricht senden, um zu überprüfen, ob es Ihnen gut geht.

Derzeit in der Entwickler-Beta verfügbar und über eine öffentliche Beta, die im Juli veröffentlicht wird, können Sie Ihre Daten mit bis zu 3 anderen Personen gleichzeitig teilen, aber das könnte sich ändern, wenn die vollständige Version von iOS 15 im Herbst erscheint .

Die neue Funktion zum Teilen von Gesundheit ist nicht nur für Familienmitglieder gedacht, die sich möglicherweise Sorgen um Ihre tägliche Gesundheit machen, sondern auch für Ihren Arzt.

Die aktualisierte App greift auch auf die bereits in der Health-App verfügbare Laborergebnisfunktion zu und kann diese privat teilen, sodass Ihr Arzt sie über sein elektronisches Gesundheitssystem anzeigen kann. In den USA Anbieter wie Dr. Chrono, Athenahealth, Cerner und Allscripts mit dem Versprechen, in Zukunft weitere Anbieter an Bord zu nehmen.

Während es Ihnen vielleicht nicht wirklich wichtig ist, ob Sie vor Ihrem Urlaub ein paar Pfunde zugenommen haben, bevor Sie in die Öffentlichkeit treten, können andere Gesundheitsprobleme Anlass zur Sorge geben.

Apple gibt an, dass die Daten, die Sie teilen möchten, während der Übertragung und auf dem Gerät eines Benutzers verschlüsselt sind, wenn es hinter einem Passcode, einer Face ID oder einer Touch ID gesperrt ist. Apple gibt außerdem an, keinen Zugriff auf diese Informationen zu haben.

Das Ziel von Health Sharing entweder mit Ihrer Familie oder Ihrem Arzt ist es, Benutzern zu ermöglichen, sich gegenseitig aus gesundheitlicher Sicht besser im Auge zu behalten als bei den bereits in Apple Fitness verfügbaren freundschaftlichen Wettbewerben.

Während der offensichtliche Anwendungsfall darin besteht, alternden Eltern dabei zu helfen, sicherzustellen, dass es ihnen gut geht, können wir leicht erkennen, dass dies von Personal Trainern angenommen wird, um sicherzustellen, dass Sie die versprochenen Übungen oder Gesundheitsinitiativen durchführen.

Im Moment ist es eins zu eins, wenn es um den Austausch der Daten geht, aber Sie können auch leicht erkennen, dass dies auf Gruppen erweitert wird, damit ein Weight Watchers-Club individuelle Fortschritte teilen kann.

Die neuen Health-Sharing-Funktionen sollen im „Herbst“ eingeführt werden, was normalerweise im September zusammen mit neuen iPhones bedeutet.

Schreiben von Stuart Miles.