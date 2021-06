Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Während der WWDC 2021 kündigte Apple ein Upgrade seines kostenpflichtigen Abonnementdienstes iCloud an. Dieses Upgrade heißt iCloud+ (oder iCloud Plus).

Apple hat iCloud+ als etwas bezeichnet, das "alles, was Sie an iCloud lieben, mit einigen großartigen neuen Funktionen" kombiniert.

Wenn iCloud+ später in diesem Jahr auf den Markt kommt, werden drei Premium-Funktionen hinzugefügt. iCloud+ und seine neuen Funktionen stehen allen iCloud-Abonnenten zur Verfügung, und alle iCloud+-Pläne können mit Personen in derselben Familienfreigabegruppe geteilt werden. Apple ändert auch die Preise von iCloud nicht, weshalb Sie sich fragen, warum das Unternehmen einen neuen Namen "iCloud +" entwickelt hat, wenn er das gleiche kostet wie iCloud und einfach neue Funktionen für alle hinzufügt.

Mit iCloud+ erhalten Sie Zugriff auf alle grundlegenden iCloud-Funktionen – wie Fotos, Backup und iCloud Drive – sowie zusätzliche Premium-Funktionen.

An jedem beliebigen Tag können Sie eine Vielzahl von Netzwerken verwenden, um im Internet zu surfen, sei es das Internet zu Hause oder öffentliches WLAN, wenn Sie unterwegs sind. Hinter den Kulissen können Netzwerkanbieter und Websites Ihre Identität und Ihren Browserverlauf kombinieren, um detaillierte Profile über Sie zu erstellen. Um Ihre Identität und Privatsphäre online zu schützen (insbesondere über den Safari-Browser), verfügt iCloud+ jetzt über eine Funktion namens Private Relay.

Damit können Sie Safari auf eine "noch sicherere und privatere Art" durchsuchen, die Apple als "noch sicherer und privater" bezeichnet hat. Es stellt im Grunde sicher, dass der Datenverkehr, der Ihr Gerät verlässt, verschlüsselt ist – sodass niemand ihn abfangen und lesen kann – und alle Ihre Anfragen über zwei separate Internet-Relays geleitet werden. Es ist ziemlich geekig, aber das Endergebnis ist, dass niemand, einschließlich Apple, sehen kann, wer Sie sind oder welche Websites Sie besuchen. Dies geschieht auch, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.

Mit anderen Worten, Private Relay ist der integrierte VPN-Dienst von Safari.

Haben Sie sich jemals Sorgen gemacht, Ihre persönliche E-Mail-Adresse zu teilen, beispielsweise beim Ausfüllen eines Formulars im Internet?

Nun, mit Hide My Email können Sie eine eindeutige, zufällige Adresse teilen, die Nachrichten an Ihren persönlichen Posteingang weiterleitet. Diese iCloud+-Funktion ist direkt in die Mail-, Safari- und iCloud-Einstellungen integriert. Laut Apple können Sie beliebig viele Adressen einrichten und jederzeit löschen.

Diejenigen unter Ihnen, die intelligente Überwachungskameras verwenden, um Ihr Zuhause im Auge zu behalten, können HomeKit Secure Video nutzen, um eine, fünf oder eine unbegrenzte Anzahl von Kameras (je nach Plan) anzuschließen - und keines der Videos wird auf Ihre angerechnet iCloud-Speicher. Es ist in Ihrem Abonnement enthalten.

Technisch führt Apple auch Funktionen ein, die Ihnen bei der Verwaltung Ihres iCloud-Kontos helfen. Eine neue Wiederherstellungsfunktion ermöglicht es Apple, Ihren Freunden oder Ihrer Familie Sicherheitscodes zu senden, wenn Ihr eigenes Gerät verloren geht. Es gibt auch ein „Digital Legacy“-Programm, mit dem Sie wählen können, wer nach Ihrem Tod auf Ihre Dateien zugreifen darf.

iCloud+-Funktionen sollen alle ohne zusätzliche Kosten in bestehende iCloud-Pläne enthalten sein. Das bedeutet, dass iCloud+ in den USA zu folgenden Preisen angeboten wird:

50 GB mit einer HomeKit Secure Video-Kamera für 0,99 USD pro Monat

200 GB mit bis zu fünf HomeKit Secure Video-Kameras für 2,99 USD pro Monat

2 TB mit einer unbegrenzten Anzahl von HomeKit Secure Video-Kameras für 9,99 USD pro Monat

iCloud-Abonnenten werden im Herbst 2021 automatisch auf iCloud+ aktualisiert.

Schreiben von Maggie Tillman.