Mit dem iPhone können Sie Gesundheitsdaten mit Ihren Lieben oder einem Arzt teilen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Eine der interessanten – und möglicherweise umstrittenen – Funktionen in Apples neuer Version von iOS ist, dass Sie Ihre Gesundheitsdaten mit einer von Ihnen ausgewählten Person teilen können. Die Funktion kommt zuerst zu Benutzern in den USA.

Nun, die Person, mit der Sie Ihre Daten teilen, könnte Ihr Partner sein – was auf eine sehr ähnliche Weise funktioniert, wie Sie derzeit Aktivitätsdaten teilen – aber es könnte auch ein Arzt oder eine andere medizinische Fachkraft sein, z. B. eine Pflegekraft für eine ältere Person Informationslücken können zwischen Terminen oder Besuchen geschlossen werden.

Und, was für viele entscheidend ist, könnte auch ein Elternteil sein, um das Sie sich kümmern. Dafür muss die zuständige Gesundheitsorganisation eingerichtet werden.

In der Health-App selbst gibt es einen neuen Freigabe-Tab. Apple sagt, dass Sie "die volle Kontrolle darüber haben, welche Daten sie mit wem teilen ... Für die Person, die diese Informationen erhält, werden geteilte Daten mit wichtigen Erkenntnissen und hervorgehobenen Trends präsentiert."

Sie können auch bestimmte Arten von Gesundheitsdaten wie Herzfrequenz, erkannte Stürze, Schlafstunden oder Trainingsminuten teilen.

In iOS 15 gibt es auch die Möglichkeit, Ihre Impfungen und Testergebnisse in der Health-App zu speichern. Das Interesse an diesem Thema ist aktuell natürlich sehr groß und ja – wenn der Gesundheitsdienstleister dies ermöglicht, können Sie den Nachweis Ihrer COVID-19-Impfung über einen Browser oder QR-Code herunterladen und in die App laden .

Die Health-App erhält jetzt mehr Trenddaten – 20 Typen von Ruhepuls über Schlaf bis hin zu Cardio-Fitness – damit Sie sehen können, wie Ihre Gesundheit im Laufe der Zeit ist. Ziele können verfolgt werden und Sie können auch wie bisher Informationen von Apps und Geräten von Drittanbietern abrufen. Der Teil der Gesundheitsdatensätze der App wurde leichter verständlich gemacht und die gewünschten Informationen angezeigt.

Wir hatten zuvor eine Sturzerkennung auf der Apple Watch und jetzt ist dies mit Walking Steadiness noch einen Schritt weiter gegangen - Ihr iPhone verfolgt Ihre Arbeit und warnt Sie proaktiv, wenn Sie eine schlechte Standfestigkeit haben.

Laut Apple wurde die Metrik im Rahmen der Apple Heart and Movement Study entwickelt , bei der mehr als 100.000 Teilnehmer aller Altersgruppen untersucht wurden. Das Unternehmen sagt, dass dies der größte Datensatz ist, der jemals zur Untersuchung des Sturzrisikos verwendet wurde.

WatchOS führt auch die Messung der Atemfrequenz während des Schlafs ein – wiederum mit dem Ziel, Trends im Zeitverlauf anzuzeigen.

Schreiben von Dan Grabham.