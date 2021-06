FaceTime-Updates heben Apples größtes Softwareproblem hervor

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Niemand konnte vorhersagen, was das Jahr 2020 bringen würde. Die Ausbreitung der Pandemie zwang die Menschen in die Isolation, sie zerbrach Büros und Arbeitsräume, sie spaltete eine soziale Gesellschaft, auf die die Menschen nicht vorbereitet waren.

Die Technologie sprang schnell in die Bresche, schloss diese Kluft und brachte die Menschen wieder zusammen. In dieser auf den Kopf gestellten Welt gab es einen klaren Sieger: Zoom .

Der Erfolg von Zoom war kometenhaft. Mit einer Kombination aus kostenlosem Zugang, zahlreichen Funktionen und plattformübergreifendem Komfort wurde Zoom zu einem Inbegriff für Video-Chats, von einzelnen Freunden über Gruppen, Bildung, Konferenzen bis hin zu Unternehmen.

Microsoft und Google lagen falsch, Skype und Teams oder Hangouts und Meet waren einen Schritt hinterher und es gab ein schnelles Gerangel, nützliche Produkte zu präsentieren - aber es war klar, dass alle dem Beispiel von Zoom folgten.

Apple war nicht einmal Teil dieses Gesprächs.

Auf der WWDC 2021 kündigte Apple eine Reihe von Updates für seine FaceTime-Anwendung an , die sich wie eine Checkliste von Zoom-Funktionen lesen lassen - Hintergrundunschärfe, Hintergrundgeräuschunterdrückung, plattformübergreifende Unterstützung durch Browser, Möglichkeit, Einladungslinks für geplante Treffen zu verwenden, ein Raster a ansehen und mehr.

Apple hat natürlich FaceTime mit einer speziellen Sauce bestreut, die Sie anderswo nicht bekommen, wie Spatial Audio und SharePlay (obwohl Watch-Partys anderswo weithin unterstützt wurden), nur um es ein wenig aufregender zu machen.

Es ist eine Sammlung von Funktionen, die im Jahr 2020 sehr begrüßt worden wären, als Videoanrufe ihren Boom erlebten, aber Apple-Benutzer werden bis September 2021 warten, bevor diese Funktionen eingeführt werden.

Obwohl ein Datum für die neuen Funktionen noch nicht vollständig bestätigt wurde, hebt Apple sie als Teil von iOS 15 hervor , der neuen Version seiner Software, die wir mit der Einführung des nächsten iPhones erwarten würden.

Das sind volle 18 Monate, nachdem der Ballon zum ersten Mal aufgestiegen war und Zooming unser neuer Held wurde.

Diese neuen FaceTime-Funktionen kommen nicht rechtzeitig, um die Situation zu bewältigen, die zu ihnen geführt hat - sie haben das Boot völlig verpasst.

Eine Verteidigung könnte sein, dass FaceTime eine Verbraucheranwendung ist, aber das hat Google nicht davon abgehalten, Duo vor über einem Jahr mit ähnlichen Funktionen zu aktualisieren.

Was dies wirklich hervorhebt, ist die Einschränkung, dass Kern-App-Updates an die Softwareversion gebunden sind. Während Apples Update-Rekord von vielen Plattformen - insbesondere von Android - beneidet wird, funktioniert es in dieser Situation für seine Benutzer nicht, aber es behindert sie.

Während Apple iOS 15 auf dem iPhone 6S und neueren Modellen in einem riesigen Dump einführen wird, können wir uns des Eindrucks nicht erwehren, dass einige dieser Funktionen hätten erscheinen sollen, als sie wirklich benötigt wurden.

