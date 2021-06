Apples Wallet-App kann jetzt Ihr Hotelzimmer oder Haus öffnen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Als Teil von iOS 15 hat Apple die Wallet-App um eine Reihe neuer Partner erweitert, darunter Hotel- und Haushaltsschlosshersteller wie Hyatt, Evergreen, Latch, Schlage und Assa Abloy. Ja, Sie können bald einen digitalen Schlüssel für Ihr Hotelzimmer erhalten, wenn es fertig ist, oder sogar die Tür zu Ihrem Zuhause öffnen.

Und mit UWB-Unterstützung müssen Sie Ihr Telefon nicht unbedingt aus der Tasche nehmen, wenn UWB unterstützt wird. UWB wird bereits mit Apple Car Key verwendet, d. h. Sie können ein Auto entsperren, z. B. ausgewählte BMW-Modelle.

Apple Wallet integriert auch ID-Karten, wie z. B. Führerscheine. Diese Funktion ist jedoch vorerst auf bestimmte US-Bundesstaaten beschränkt, aber es wird interessant sein zu sehen, ob sie es weiterbringt. Apple sagt offenbar, dass die US-Verkehrsbehörde (TSA) bereits daran arbeitet, wie man es akzeptiert.

Amazon US Prime Day Deals 2021: Hier bringen wir euch alle großen Prime Day Deals von Amazon US von Maggie Tillman · 3 Juni 2021 · Der Amazon Prime Day 2021 findet vom 21. bis 22. Juni statt.

UWB wurde mit dem U1-Chip im iPhone 11 eingeführt. Seitdem ist es in die iPhone 12-Reihe sowie in die Apple Watch Series 6, HomePod mini und Apple AirTags integriert. Geräte von Drittanbietern können auch mit UWB unter iOS arbeiten, sodass Sie sie in Find My finden können.

Schreiben von Dan Grabham.