Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Auf der WWDC 2021 kündigte Apple ein großes Update für FaceTime an, wahrscheinlich um besser mit Zoom und anderen Videoanrufdiensten zu konkurrieren, die im letzten Jahr an Popularität gewonnen haben. Als Ergebnis wurden neue Funktionen für FaceTime entwickelt, wie räumliches Audio, Sprachisolierung, ‌FaceTime‌-Links, SharePlay und mehr. Hier ist alles, was Sie wissen müssen.

Diese Geschichte entwickelt sich... Bitte schauen Sie immer wieder vorbei, um die neuesten Informationen zu erhalten.

Android- und Windows-PC-Benutzer können endlich an FaceTime-Anrufen teilnehmen, da FaceTime ins Web kommt. Zuvor war der Videoanrufdienst auf Benutzer der FaceTime-App auf iOS- und Mac-Geräten beschränkt.

FaceTime führt eine Zoom-ähnliche Funktion ein: Die Möglichkeit, einen Link zu einem geplanten Anruf zu generieren, damit Sie ihn im Voraus mit anderen teilen können. Sie können Links zu einem Anruf per iMessage, E-Mail, WhatsApp, Kalender und mehr senden. Die Links funktionieren auch mit Android direkt aus dem Browser.

SharePlay lässt eine Gruppe von Personen gleichzeitig dasselbe ansehen oder anhören, sodass Sie Songs und Videos abrufen oder Ihren Bildschirm teilen können. Einige große Partner werden die Funktion beim Start unterstützen, wie Disney+, Hulu, HBO Max und Twitch. Apple Music und Apple TV+ werden es auch unterstützen.

Räumliches Audio sollte Ihnen das Gefühl geben, im selben Raum wie die Person zu sitzen, mit der Sie in einem Videoanruf sprechen. Oder, wenn Sie sich in einem Gruppenanruf befinden, klingen die Teilnehmer des Anrufs idealerweise im Raum verteilt.

Laut Apple ist die Sprachisolierung eine Funktion für maschinelles Lernen, die Umgebungsgeräusche blockiert und Ihre Stimme priorisiert, damit sie super scharf und klar klingt.

Apple kündigte weitere FaceTime-Updates an, wie eine Rasteransichtsoption und die Option, den Hintergrund mit dem „Hochformatmodus“ unscharf zu machen.

Ein Release-Datum wurde nicht sofort bekannt gegeben. Wir gehen davon aus, dass viele dieser neuen Funktionen im Herbst 2021 mit iOS 15 eingeführt werden.

Schreiben von Maggie Tillman.