Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Apple Music wird in Kürze Lossless Audio und Spatial Audio mit Dolby Atmos hinzufügen, wobei eine vorherige Schätzung ergab, dass beide neuen Formate diesen Monat auf den Markt kommen werden. Und wenn man bedenkt, dass die WWDC am Montag beginnt, wären wir nicht überrascht, wenn ihre Ankunft mit der Entwicklerkonferenz zusammenfällt.

Einige Besitzer von Apple- Geräten berichten jedoch, dass beide bereits in ihren Apple Music-Apps erscheinen.

Wir haben es selbst noch nicht gesehen, aber einige europäische Benutzer haben auf Twitter gepostet, dass Popups aufgetaucht sind, die ihnen empfehlen, Spatial Audio mit Dolby Atmos oder verlustfreie Versionen von Alben herunterzuladen.

Was ist also mit Apple Music los? Für einen Moment bekam ich ein Popup, das besagte, dass ich ein Album neu herunterladen muss, um Dolby Atmos zu erhalten. Danach ging der Musiktyp an HLS media. Jetzt ist es wieder beim Streamen von AAC