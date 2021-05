Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Zur Feier des Global Accessibility Awareness Day am 20. Mai hat Apple verschiedene Barrierefreiheitsfunktionen für Benutzer mit Mobilitäts-, Seh-, Hör- und kognitiven Behinderungen angekündigt.

Hier ist alles neu und wann Sie damit rechnen können, die Funktionen zu nutzen.

Apples Hintergrundgeräusche sollen Ablenkungen minimieren, damit Benutzer konzentriert bleiben, ruhig bleiben oder sich ausruhen können. Es ist eine auf Neurodiversität ausgerichtete Funktion für alle, die sich für weißes Rauschen interessieren. Es stehen ausgeglichene, helle oder dunkle Geräuschgeräusche sowie Meeres-, Regen- oder Stromgeräusche zur Verfügung. Sie können so eingestellt werden, dass sie kontinuierlich abgespielt und sogar in andere Audio- und Systemtöne gemischt werden, um überhebliche Geräusche zu maskieren.

Personen mit eingeschränkter Mobilität können eine neue AssistiveTouch-Funktion nutzen, um die Apple Watch zu steuern, ohne das Display oder die Bedienelemente berühren zu müssen. Dank der integrierten Bewegungssensoren, des optischen Herzfrequenzsensors und des maschinellen Lernens auf dem Gerät kann die Apple Watch Muskelbewegungen und Sehnenaktivitäten erkennen, um einen Cursor auf dem Bildschirm zu steuern. Apple sagte, dass AssistiveTouch später in diesem Jahr startet.

Neue Memojis mit Sauerstoffschläuchen, Cochlea-Implantaten und einem weichen Helm kommen.

Später in diesem Jahr wird iPadOS Eye-Tracking-Geräte von Drittanbietern unterstützen, damit Benutzer das „iPad“ mit ihren Augen steuern können.

Mit SignTime können Benutzer mit AppleCare und der Kundenbetreuung im Einzelhandel über die amerikanische Gebärdensprache in den USA, die britische Gebärdensprache (BSL) in Großbritannien oder die französische Gebärdensprache (LSF) in Frankreich über einen Webbrowser kommunizieren. SignTime startet am 20. Mai 2021.

Durch ein VoiceOver-Update erhalten Benutzer mehr Details zu Personen, Text, Tabellendaten und anderen Objekten in Bildern. VoiceOver beschreibt auch die Position einer Person neben anderen Objekten in Bildern. Mit Markup können Benutzer ihren eigenen Fotos Bildbeschreibungen hinzufügen.

Benutzer können ihre Einstellungen für Anzeige und Textgröße pro App anpassen, sodass Sehbehinderte den Bildschirm leichter sehen können.

Apple bietet Unterstützung für bidirektionale Hörgeräte an, um Freisprech- und FaceTime-Gespräche zu ermöglichen. Modelle der nächsten Generation von MFi-zertifizierten Partnern werden voraussichtlich noch in diesem Jahr eintreffen.

Kopfhörerunterkünfte bieten Unterstützung für Audiogramme, sodass Benutzer ihre Audiodaten durch Importieren ihrer Hörtestergebnisse personalisieren können.

Soundaktionen ersetzen physische Tasten und Schalter durch Mundgeräusche wie Klick-, Pop- oder "ee" -Töne. Es ist für Benutzer, die nonverbal sind.

Apple wird den größten Teil seiner neuen Barrierefreiheitsfunktion im Laufe des Jahres für seine verschiedenen Produkte und Dienstleistungen veröffentlichen. tTey könnte sogar mit dem iOS 15-Update eintreffen, das Apple voraussichtlich diesen Sommer auf der WWDC 2021 vorstellen wird.

