(Pocket-lint) - Apple aktualisiert seinen Fitness + -Dienst mit neuen Trainingsarten, einschließlich Programmen für schwangere und ältere Benutzer.

Das neue Programm „Workouts for Pregnancy“ bietet 10 Workouts in den Kategorien Stärke, Kern und achtsame Abklingzeit von Apple. Sie sind jeweils etwa 10 Minuten lang und enthalten Vorschläge zur Änderung des Trainings im Verlauf der Schwangerschaft. Das Programm „Workouts für ältere Erwachsene“ besteht aus acht Workouts, für die leichte Hanteln erforderlich sind oder die das Körpergewicht des Benutzers für das Training nutzen. Außerdem können Sie Stühle oder Wände verwenden, um bei Bedarf Unterstützung zu leisten.

Fitness + beinhaltet auch ein "Workouts for Beginners" -Programm, das sogar für Benutzer funktioniert, die nach einer längeren Pause wieder Sport treiben. Es umfasst Yoga-, HIIT- und Kraftkurse mit geringen Auswirkungen. Schließlich fügt der Service für 9,99 US-Dollar pro Monat eine neue "Time to Walk" -Episode hinzu, die unter dem Motto "Earth Day" steht und Jane Fonda enthält.

"Wir hoffen, dass noch mehr Menschen dazu inspiriert werden, mit unserem großartigen Team leidenschaftlicher Trainer in Bewegung zu bleiben, da sie mehr Möglichkeiten haben, um loszulegen und während der Schwangerschaft sowie in jedem Alter und auf jeder Fitnessstufe aktiv und gesund zu bleiben", sagte Jay Blahnik, Apple Senior Director für Fitness-Technologien, in einer Pressemitteilung .

Workouts für die Schwangerschaft, Workouts für ältere Erwachsene und Workouts für Anfänger sowie die Jane Fonda Time to Walk-Episode werden am 19. April 2021 veröffentlicht.

Schreiben von Maggie Tillman.