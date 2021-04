Jetzt zur Apple TV App mit vollständiger Integration hinzugefügt

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Apples TV-App, die für iPhone, iPad, Apple TV und mehrere andere Geräte verfügbar ist, unterstützt jetzt Now (früher Now TV).

Mit der Apple TV App können Benutzer bereits nach einer Reihe von Streaming-Diensten suchen, darunter Amazon Prime Video, BBC iPlayer, ITV Hub und Apples eigener TV + -Dienst . Durch die Now-Integration können Benutzer die Apple TV-App verwenden, um auf der Plattform nach Programmen zu suchen und diese zur Funktion "Weiter" in der Apple TV-App hinzuzufügen. So können Sie alle Dinge verfolgen, die Sie sehen möchten oder sehen über alle verschiedenen Streaming-Plattformen.

Genau wie bei den anderen Streaming-Diensten in der Apple TV-App werden Sie aus der Apple TV-App in die Now-App geleitet, um sie zu streamen, wenn Sie in einer Now-Show oder einem Now-Film auf Wiedergabe klicken.

Der gesamte Now-Inhalt wird jedoch in den verschiedenen Abschnitten der Apple TV-App angezeigt, sodass Benutzer leicht sehen können, was jede Plattform bietet, nach einem Programm oder Film suchen und herausfinden können, wo Sie ihn ansehen können, z. B. Greys Anatomy . Leider ist Netflix derzeit kein Partner, sodass auf Netflix keine Shows und Filme verfügbar sind.

Die Now-Integration bedeutet, dass auf der Registerkarte Filme in der Apple TV-App jetzt Filme aus dem Now-Angebot angezeigt werden, während Sendungen wie The Flight Attendant und Your Honor beispielsweise auch unter TV-Shows angezeigt werden. Es gibt auch einen speziellen Jetzt-Bereich, in dem Sie alle Shows und Filme sehen können, die zum Streamen von Jetzt verfügbar sind, wenn Sie ein Abonnement haben.

Weitere Informationen zur Apple TV-App und ihrer Funktionsweise finden Sie in unserer separaten Funktion sowie zur Verwendung auf iPhone, iPad und iPod Touch .

Schreiben von Britta O'Boyle.