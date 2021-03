Apple Maps zeigt jetzt COVID-19-Impfstellen in den USA

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Apple erleichtert es den Menschen, COVID-19-Impfstellen zu finden und Impftermine in den USA zu erhalten.

Apple Maps bietet jetzt Impfstandorte an, die aus VaccineFinder stammen, das vom Boston Childrens Hospital betrieben wird. Dank eines Updates können Apple-Benutzer entweder mit Apple Maps oder durch Fragen an Siri nach nahe gelegenen Impfstellen suchen ("Wo kann ich eine COVID-Impfung erhalten?").

Zum Start sind in Apple Maps über 20.000 Standorte verfügbar. Weitere Websites werden in den kommenden Wochen hinzugefügt. Jeder Impfstoffstandort in Apple Maps enthält die Betriebszeiten und Kontaktinformationen für die Website, einschließlich eines Links zur Website des Anbieters, um einen Termin zu vereinbaren.

Beachten Sie, dass Facebook auch plant, VaccineFinder-Informationen zu seinem COVID-Informationszentrum hinzuzufügen, um seinen Nutzern zu helfen, sich impfen zu lassen und Links zu finden, die ihnen helfen, Impftermine zu vereinbaren. Das COVID Information Center kommt auch zu Instagram.

In der Zwischenzeit gab Präsident Joe R. Biden kürzlich in einer Fernsehansprache bekannt, dass die US-Bundesregierung plant, am oder bis zum 1. Mai 2020 eine eigene Website zur Impfstoffsuche einzurichten. Dies ist der Tag, an dem alle Erwachsenen in den USA für die COVID in Frage kommen. 19 Impfstoff.

Es ist unklar, ob Apple plant, Impfstellen für Länder außerhalb der USA hinzuzufügen. Im vergangenen Jahr hat Apple Maps jedoch COVID-19-Teststellen in den USA sowie in Australien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Japan, den Niederlanden und Neuseeland hinzugefügt. Portugal, Singapur, Taiwan und Thailand.

