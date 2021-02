Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wie oft haben Sie eine App heruntergeladen, um sie zu testen , nur um einer dreitägigen Testversion zuzustimmen, gefolgt von Abonnementgebühren von 7,99 USD pro Woche, sofern Sie nicht daran denken, sie zu kündigen? Es passiert die ganze Zeit, aber zum Glück könnte Apple dem bald ein Ende setzen.

Berichten zufolge lehnt das Unternehmen Apps mit extremen In-App-Kaufpreisen ab. In einer E-Mail, die Apple kürzlich an die App-Entwicklerin Ilia Kukharev (über Apple Insider ) gesendet hat, wurde darauf hingewiesen, dass die Prüfer von Apple keine Apps genehmigen, bei denen es sich um "eindeutige Abzocke" handelt. Apple zitierte Abschnitt 3 der App Store Review-Richtlinien, in dem klargestellt wird, dass Prüfer "teure Apps ablehnen können, die versuchen, Benutzer mit irrational hohen Preisen zu betrügen".

Jetzt bestätigt: Apple lehnt Apps mit irrational hohen Preisen für In-Apps und Abonnements ab.



Sie müssen erklären, warum Sie etwa 7,99 USD pro Woche berechnen. Aufgrund der Verwendung von kostenpflichtigen Diensten von Drittanbietern oder ähnlichem.



// danke @aso_rad für den Screenshot. pic.twitter.com/8sDSny4604 - ilia kukharev (@ilyakuh), 19. Februar 2021

Diese Richtlinie existiert seit einiger Zeit, aber Apple hat sie nicht immer durchgesetzt.

Mehrere Beiträge in den Apple Developer Forums weisen darauf hin, dass Apple endlich strenger wird. Entwickler behaupten, dass ihre Apps abgelehnt wurden, weil sie versucht haben, bis zu 39,99 US-Dollar pro Monat in Rechnung zu stellen. Apple teilte 9to5Mac außerdem mit, dass der App Store ein sicherer Ort ist, um Apps zu entdecken und herunterzuladen.

Schreiben von Maggie Tillman.