Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Apple führt in Apple Maps die Meldung von Crowdsourcing-Unfällen, Gefahren und Geschwindigkeitsüberprüfungen ein. Die Funktion, die von Benutzern entdeckt wurde, die die Beta- Version von iOS 14.5 testen, erinnert uns an ähnliche Funktionen in Waze und Google Maps.

Mit der Benutzerberichtsfunktion von Apple können Sie oder ein Passagier eine neue Berichtstaste im unteren Fach drücken, um einen Vorfall oder eine Gefahr zu melden. Oder Sie können es über Siri tun, indem Sie sagen: "Hey Siri, es gibt einen Unfall" oder "Hier gibt es eine Geschwindigkeitsfalle".

MacRumors hat auch Screenshots der Funktion freigegeben, die in der CarPlay- Version von Apple Maps funktioniert.

Denken Sie daran, dass Waze seit Jahren Benutzerberichte anbietet. Es ist seit 2019 auch in Google Maps verfügbar. Die Wiedergabe von Apple ist also etwas spät und scheint sogar weniger ausführlich zu sein als das, was die Konkurrenz derzeit bietet.

Trotzdem ist es schön zu sehen, dass es kommt.

Anfang Februar veröffentlichte Apple die erste Beta von iOS 14.5 und iPadOS 14.5 iOS und macOS, die Entwickler testen konnten. Sobald die Software überprüft wurde, wird Apple im Idealfall alle Fehler ausbügeln und die Software offiziell für die Öffentlichkeit freigeben. Das könnte in wenigen Wochen passieren. Weitere Informationen zu den größeren Funktionen des Updates finden Sie in unserem Handbuch.

Schreiben von Maggie Tillman.