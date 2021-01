Apples Tim Cook greift Facebook in einem kaum verhüllten Angriff an

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Apple-Chef Tim Cook hat bei Facebook und anderen sozialen Netzwerken einen Pot Shot gemacht und sie in einer vorbereiteten, leidenschaftlichen und klar durchdachten Rede als „Lieferanten gefälschter Nachrichten und Händler von Spaltungen“ bezeichnet.

Cook machte die Bemerkungen während eines seltenen, aber kurzen öffentlichen Auftritts (nun ja, auf YouTube), um die Eröffnung der jährlichen Computer-, Datenschutz- und Datenschutzkonferenz (CPDP) am Weltdatenschutztag zu markieren.

Während Cook Facebook nicht namentlich erwähnte, ist es ziemlich klar, wer das zentrale Ziel seiner Rede war. "Wir sind heute hier, weil der Weg des geringsten Widerstands selten der Weg der Weisheit ist", sagte er.

„Wenn ein Unternehmen auf irreführenden Benutzern, auf der Nutzung von Daten und auf Entscheidungen basiert, die überhaupt keine Entscheidungen sind, verdient es nicht unser Lob, es verdient eine Reform.

„Wir sollten nicht vom Gesamtbild wegschauen und mehr von zügellosen Desinformations- und Verschwörungstheorien, die durch Algorithmen entsaftet werden. Wir können nicht länger die Augen vor einer Technologietheorie verschließen, [dass] jedes Engagement ein gutes Engagement ist, je länger desto besser. Und wir können alle so viele Daten wie möglich sammeln.

„Zu viele stellen immer noch die Frage, mit der wir durchkommen können, wenn sie sich fragen müssen, was die Konsequenzen sind. Welche Konsequenzen hat die Priorisierung von Verschwörungstheorien und Gewalt? Was sind die Konsequenzen, wenn Inhalte, die das Vertrauen der Öffentlichkeit in lebensrettende Impfungen untergraben, nicht nur toleriert, sondern belohnt werden?

„Was sind die Konsequenzen, wenn Tausende von Benutzern extremistischen Gruppen beitreten und dann einen Algorithmus beibehalten, der noch mehr empfiehlt? Es ist lange her, nicht mehr so zu tun, als sei dieser Ansatz nicht mit Kosten verbunden. Von Polarisierung, von verlorenem Vertrauen und ja von Gewalt.

"Tatsache ist, dass ein vernetztes Ökosystem von Unternehmen, Datenbrokern, Anbietern gefälschter Nachrichten und Händler von Abteilungen, Trackern und Huckstern, die nur schnell Geld verdienen wollen, in unserem Leben präsenter ist als je zuvor."

Die Bemerkungen kommen einen Tag, nachdem Mark Zuckerberg von Facebook die Gelegenheit beim gestrigen Facebook-Gewinnaufruf genutzt hatte , Apple wegen seiner erhöhten Datenschutzbeschränkungen für Apps in iOS 14 beim Namen zu nennen. Zuckerberg sagte: „Apple hat jeden Anreiz, seine dominierende Plattformposition zu nutzen stören die Funktionsweise unserer Apps und anderer Apps, was sie regelmäßig tun, um ihre eigenen zu bevorzugen…

"Apple mag sagen, dass sie dies tun, um Menschen zu helfen, aber die Schritte verfolgen eindeutig ihre Wettbewerbsinteressen.

"Ich denke, dass diese Dynamik wichtig ist, damit die Menschen sie verstehen, weil wir und andere auf absehbare Zeit dagegen antreten werden."

Cook trat auf der CPDP-Konferenz teilweise aufgrund seiner persönlichen Verbindung zum verstorbenen europäischen Datenschutzbeauftragten Giovanni Buttarelli auf, den er in seinen Ausführungen erwähnte. Buttarelli war die treibende Kraft hinter der Allgemeinen Daa-Schutzverordnung (DSGVO) der EU.

Schreiben von Dan Grabham.